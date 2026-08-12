részleges napfogyatkozásnaplementesvábhegyi csillagvizsgálóeszközjelenség

Megfelelő eszközök hiányában súlyos látáskárosodást okozhat a napfogyatkozás

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A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, szigorúan tilos szabad szemmel vagy nem megfelelő eszközökkel követni a Magyarországról szerda kora este látható részleges napfogyatkozást, mert a jelenség akár néhány másodperc alatt is maradandó, visszafordíthatatlan látáskárosodást vagy vakságot okozhat. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdai közleménye szerint Napba nézni közvetlenül még a naplemente idején, a horizont közelében is rendkívül veszélyes.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 08. 12. 16:29
Illusztráció Fotó: Rick Guy Forrás: Shutterstock Fotó: Illusztráció Fotó: Rick Guy Forrás: Shutterstock
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Ezen az estén a Föld több pontján teljes napfogyatkozásban lehet gyönyörködni. A totalitás sávja Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein is áthalad. A teljes napfogyatkozás során a Nap halvány külső légköre, a napkorona is láthatóvá válik. Magyarország a centrális sávon kívül, a Hold félárnyékában helyezkedik el, ezért innen csak részleges napfogyatkozást figyelhető meg.

A teljes fogyatkozás látványáról azonban itthon sem kell lemaradni: a Svábhegyi Csillagvizsgáló augusztus 12-i Csillagkapu programján élő közvetítésben, szakértői magyarázattal követhető a spanyolországi teljes napfogyatkozás. A program különlegessége, hogy aznap este több látványos égi jelenség is egymást követi: a napfogyatkozás mellett a Perseida meteorraj maximuma és a Vénusz félfázisa, vagyis dichotómiája is megfigyelhető lesz augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka.

Magyarországról legutóbb 2003. május 31-én volt hasonlóan különleges, horizontközeli, fogyatkozó Napot érintő napkelte, amikor már a részben elfogyott napkorong kelt fel. A mostanihoz hasonló, napsarlós napnyugtára legközelebb 2039. június 21-én kerül sor.

 

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