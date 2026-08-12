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Hivatalos: jogsértő volt a Fidesz szervereinek lefoglalása

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A Legfőbb Ügyészség szerint jogsértő, úgynevezett „fishing expedition” zajlott a Fidesz szervereinek lefoglalásakor. A kutatás elrendelését ugyanakkor jogszerűnek találták, a lefoglalásokat viszont meg kell ismételni, méghozzá előre meghatározott szempontok alapján. Az ügyészség adatvédelmi aggályokat is megfogalmazott.

Gábor Márton
2026. 08. 12. 16:37
Fotó: Ladóczki Balázs
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A Legfőbb Ügyészség egyértelműen kimondta: 

ez a módszer törvénysértő gyakorlatnak számít mind az uniós, mind a magyar jogban.

Vagyis a nyomozás folytatása önmagában nem került veszélybe, de a bizonyítékok megszerzésének módját korrigálni kell. Az elektronikus adatok megőrzése továbbra is indokolt, ám azok lefoglalását már kizárólag a büntetőeljárás tárgyához és az érintett időszakhoz kapcsolódó, előre meghatározott szempontok alapján lehet végrehajtani.

 

Meg kell ismételni az eljárási cselekményeket

A Legfőbb Ügyészség ezért arra hívta fel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget, hogy ismételje meg az eljárási cselekményeket. Addig is fennmaradhat az elektronikus adatok megőrzésére vonatkozó, legfeljebb három hónapra elrendelhető kényszerintézkedés. A nyomozóknak ezen idő alatt haladéktalanul meg kell kezdeniük az adatok előre megtervezett szempontok szerinti átvizsgálását. Ezt követően pedig kizárólag az NKA-ügyben vizsgált tényálláshoz és időszakhoz kapcsolódó adatokat lehet lefoglalni.

Mint ismert, július 21-én előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz informatikai rendszerét kiszolgáló adatközpontban, ahol a párt teljes kommunikációs infrastruktúráját érintő intézkedést hajtottak végre. A Fidesz szerint a rendszerváltozás óta nem volt példa hasonló eljárásra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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