Hivatalos: jogsértő volt a Fidesz szervereinek lefoglalása

A Legfőbb Ügyészség egyértelműen kimondta:

ez a módszer törvénysértő gyakorlatnak számít mind az uniós, mind a magyar jogban.

Vagyis a nyomozás folytatása önmagában nem került veszélybe, de a bizonyítékok megszerzésének módját korrigálni kell. Az elektronikus adatok megőrzése továbbra is indokolt, ám azok lefoglalását már kizárólag a büntetőeljárás tárgyához és az érintett időszakhoz kapcsolódó, előre meghatározott szempontok alapján lehet végrehajtani.

Meg kell ismételni az eljárási cselekményeket

A Legfőbb Ügyészség ezért arra hívta fel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget, hogy ismételje meg az eljárási cselekményeket. Addig is fennmaradhat az elektronikus adatok megőrzésére vonatkozó, legfeljebb három hónapra elrendelhető kényszerintézkedés. A nyomozóknak ezen idő alatt haladéktalanul meg kell kezdeniük az adatok előre megtervezett szempontok szerinti átvizsgálását. Ezt követően pedig kizárólag az NKA-ügyben vizsgált tényálláshoz és időszakhoz kapcsolódó adatokat lehet lefoglalni.

Mint ismert, július 21-én előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz informatikai rendszerét kiszolgáló adatközpontban, ahol a párt teljes kommunikációs infrastruktúráját érintő intézkedést hajtottak végre. A Fidesz szerint a rendszerváltozás óta nem volt példa hasonló eljárásra.