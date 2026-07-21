Házkutatás a Fidesznél: leállt a párt levelezése és honlapja

A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok megsértésével összesen 1079 támogatás odaítéléséről döntött, amelyek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A Fidesz informatikai rendszerét érintő ügyészségi intézkedés részleteiről egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyészség.
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Előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz informatikai rendszerét kiszolgáló adatközpontban, ahol a párt teljes kommunikációs infrastruktúráját érintő intézkedést hajtanak végre. A Fidesz szerint a rendszerváltozás óta nem volt példa hasonló eljárásra.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fischer Zoltán)
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