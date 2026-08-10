Két évtized jegyében: 20 kortárs alkotó műveit láthatjuk az idén 20 éves MODEM jubileumi tárlatán

Kiss Richárd: Dioráma Forrás: MODEM

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Építészmérnöki Tanszéke Kiss Richárd Dioráma című munkáját emelte ki, a tárlat egyik legfeltűnőbb alkotását, amelyen egy kiállított barna medve előtt látjuk a művészt, amint fejlámpával a fején egy világítótesttel babrál, és ehhez kapcsolódik öt másik, fektetett fotográfia, háttal álló emberekkel és kitömött állatokkal. Vági János egy erősen filozofikus reflexiót írt hozzá, értelmezésének középpontjában a látás és a megfigyelés problémája áll: hogyan alakítja át a kép a valóságot, és miként válik az élővilág a reprezentáció során preparátummá?