MODEM Modern és Kortárs Művészeti KözpontMODEM DebrecenMODEM

Két évtized jegyében: 20 kortárs alkotó műveit láthatjuk az idén 20 éves MODEM jubileumi tárlatán

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A 2006-ban alapított MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, ennek apropóján 20 olyan partnerintézményt és támogatót kértek fel, hogy válasszanak egy számukra fontos művet a gyűjteményükből, és írjanak hozzá egy legfeljebb 1500 karakteres indoklást. A kiállítás második szekciójában olyan művészek munkáiból válogattak, akik valamilyen módon kötődnek a MODEM-hez – például korábban már szerepeltek kiállításaikon –, ám eddig nem nyílt lehetőségünk arra, hogy műveiket megvásárolják.

Dani Áron
2026. 08. 10. 18:39
Áfra János kislányával a kiállítás megnyitóján. Forrás: MODEM
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 Kiss Richárd: Dioráma Forrás: MODEM

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Építészmérnöki Tanszéke Kiss Richárd Dioráma című munkáját emelte ki, a tárlat egyik legfeltűnőbb alkotását, amelyen egy kiállított barna medve előtt látjuk a művészt, amint fejlámpával a fején egy világítótesttel babrál, és ehhez kapcsolódik öt másik, fektetett fotográfia, háttal álló emberekkel és kitömött állatokkal. Vági János egy erősen filozofikus reflexiót írt hozzá, értelmezésének középpontjában a látás és a megfigyelés problémája áll: hogyan alakítja át a kép a valóságot, és miként válik az élővilág a reprezentáció során preparátummá?

 

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