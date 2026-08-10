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Mel Gibson nem úgy folytatja A passiót, ahogy várnánk

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Több mint két évtized telt el a 2004-es, A passió bemutatója óta. Mel Gibson heves vitákat kiváltó alkotása mindezek ellenére óriási kasszasiker lett, és hosszú időn át az egyik legsikeresebb R-korhatáros filmnek számított. Gibson most visszatér a történethez, ám a készülő filmek – amelyek The Resurrection of the Christ címmel, két részben kerülnek a mozikba – a rendező ígérete szerint jelentősen különböznek majd az előző alkotástól – írja a Collider.

Ménes Márta
2026. 08. 10. 16:17
Fotó: From Newmarket/courtesy of Everett Collection
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A film méretei sem mindennapiak. Gibson elmondása szerint Jeruzsálem, Damaszkusz, Róma és Egyiptom díszleteit is felépítették a forgatáshoz, a hatalmas építményeket pedig a munkálatok lezárulta után lebontották. „Olyan díszleteket, amilyeneket ebben az iparágban többé soha nem fognak látni” – mondta Gibson.

A látványvilág kialakításában ismét Francesco Frigeri vett részt, aki A passió díszletein is dolgozott. A rendező szerint a produkcióhoz készült építmények rendkívüli méretűek voltak.

A The Resurrection of the Christ: Part One jelenlegi tervek szerint 2027-ben kerül a mozikba, a második rész pedig 2028-ban követi. 

 

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