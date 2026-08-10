Mel Gibson nem úgy folytatja A passiót, ahogy várnánk

A film méretei sem mindennapiak. Gibson elmondása szerint Jeruzsálem, Damaszkusz, Róma és Egyiptom díszleteit is felépítették a forgatáshoz, a hatalmas építményeket pedig a munkálatok lezárulta után lebontották. „Olyan díszleteket, amilyeneket ebben az iparágban többé soha nem fognak látni” – mondta Gibson.
A látványvilág kialakításában ismét Francesco Frigeri vett részt, aki A passió díszletein is dolgozott. A rendező szerint a produkcióhoz készült építmények rendkívüli méretűek voltak.
A The Resurrection of the Christ: Part One jelenlegi tervek szerint 2027-ben kerül a mozikba, a második rész pedig 2028-ban követi.
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