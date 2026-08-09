Szoboszlait lecserélték, a Liverpool 2-0-ról szenvedett meghökkentő vereséget

A Monaco 2-0-s Liverpool-vezetést egyenlített ki. A gólt követően sorozatos cserék következtek, így Kerkez Milos is pályára léphetett az Anfielden.

Megint eseménytelen percek következtek, azért azt jól lehetett látni, hogy a Liverpool nem erre számított. A 75. percben Szoboszlait is lecserélték, azaz ő is befejezte ezt a meccset. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlen lesz az állás, amikor a 89. percben Paris Brunner egy francia szöglet után ért el gólt. A Monaco ezzel átvette a vezetést, néma csend borult az Anfieldre.

🚨 What a header by Paris Brunner !!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 2-3 AS Monaco 🇫🇷pic.twitter.com/6j65rznKYd — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026

Ezzel a góllal vége is lett a meccsnek, fogalmazzunk úgy, hogy a Liverpool meghökkentő vereséget szenvedett.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés: Liverpool–AS Monaco 2-3.