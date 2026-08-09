Liverpool FCAS Monaco FCSzoboszlai Dominik

Szoboszlait lecserélték, a Liverpool 2-0-ról szenvedett meghökkentő vereséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára és 75 percet játszott, a Liverpool viszont hiába vezetett 2-0-ra az AS Monaco ellen, a francia csapat feltámadt és megnyerte a felkészülési meccset az Anfielden.

Lantos Gábor
2026. 08. 09. 17:00
A Liverpool első felkészülési meccsét játszotta le az Anfielden a Monaco ellen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Monaco 2-0-s Liverpool-vezetést egyenlített ki. A gólt követően sorozatos cserék következtek, így Kerkez Milos is pályára léphetett az Anfielden. 

Megint eseménytelen percek következtek, azért azt jól lehetett látni, hogy a Liverpool nem erre számított. A 75. percben Szoboszlait is lecserélték, azaz ő is befejezte ezt a meccset. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlen lesz az állás, amikor a 89. percben Paris Brunner egy francia szöglet után ért el gólt. A Monaco ezzel átvette a vezetést, néma csend borult az Anfieldre.

Ezzel a góllal vége is lett a meccsnek, fogalmazzunk úgy, hogy a Liverpool meghökkentő vereséget szenvedett.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés: Liverpool–AS Monaco 2-3.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojeleknémetország

Életút

Hegyi Zoltán avatarja

Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu