Szoboszlait lecserélték, a Liverpool 2-0-ról szenvedett meghökkentő vereséget

A Monaco 2-0-s Liverpool-vezetést egyenlített ki. A gólt követően sorozatos cserék következtek, így Kerkez Milos is pályára léphetett az Anfielden.
Megint eseménytelen percek következtek, azért azt jól lehetett látni, hogy a Liverpool nem erre számított. A 75. percben Szoboszlait is lecserélték, azaz ő is befejezte ezt a meccset. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlen lesz az állás, amikor a 89. percben Paris Brunner egy francia szöglet után ért el gólt. A Monaco ezzel átvette a vezetést, néma csend borult az Anfieldre.
Ezzel a góllal vége is lett a meccsnek, fogalmazzunk úgy, hogy a Liverpool meghökkentő vereséget szenvedett.
Nemzetközi felkészülési mérkőzés: Liverpool–AS Monaco 2-3.
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