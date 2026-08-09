Kiszivároghatott, hol és mikor készül megtámadni a NATO-t Putyin?

Megcsappant nyugati fegyverraktárak

A jelentés a lehető legrosszabbkor látott napvilágot, a veszély pedig a legrosszabbkor fenyegeti a kontinenst. Az amerikai és európai katonai parancsnokok kongatják a vészharangot, mivel az amerikai fegyverkészletek jelentősen megcsappantak az Ukrajnának nyújtott segélyek, valamint a közel-keleti háborúk miatt.

Különösen a kritikus fontosságú légvédelmi rakétarendszerek, mint a Patriot és THAAD rakéták, valamint a precíziós tüzérségi lőszerek készletei csökkentek aggasztó szintre. Bár a védelmi ipari vállalatok történelmi léptékű gyárbővítésekbe kezdtek az Egyesült Államokban és Európában,

a gyártókapacitások bővítése éveket vesz igénybe, amit a Kreml kegyetlenül kihasználhat.

Regionális válaszok az orosz fenyegetésre

A keleti szárny államai nem várnak tétlenül: Litvánia, Lettország és Lengyelország vezetői megerősítették a kritikus infrastruktúrák védelmét, és nyilvánvalóvá tették, hogy bármilyen jellegű orosz provokáció esetén készek azonnal többezres NATO-erőket átcsoportosítani a határaikra. A kérdés már csak az, hogy a transzatlanti szövetség washingtoni vezetése, az amerikai belpolitikai változások és az európai belső megosztottságok közepette képes lesz-e megtartani azt az elrettentő erőt, amely a hidegháború óta garantálja a kontinens békéjét.