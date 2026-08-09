NATO és EUVlagyimir PutyinOroszország

Kiszivároghatott, hol és mikor készül megtámadni a NATO-t Putyin?

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Az amerikai hírszerzés friss jelentése szerint Vlagyimir Putyin kockázati számításai gyökeresen megváltoztak. Washington figyelmeztetett arra, hogy Moszkva már idén ősztől tesztelheti a NATO egységét és az 5. cikkely életképességét egy korlátozott katonai vagy hibrid akcióval.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 09. 9:18
Vlagyimir Putyin orosz elnök tesztelheti a NATO képességeit
Vlagyimir Putyin orosz elnök tesztelheti a NATO képességeit Fotó: ALEXEY BABUSHKIN Forrás: POOL
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Donald Trump amerikai elnököt a belpolitikai helyzet is lefoglalja (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump amerikai elnököt a belpolitikai helyzet is lefoglalja (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

Megcsappant nyugati fegyverraktárak

A jelentés a lehető legrosszabbkor látott napvilágot, a veszély pedig a legrosszabbkor fenyegeti a kontinenst. Az amerikai és európai katonai parancsnokok kongatják a vészharangot, mivel az amerikai fegyverkészletek jelentősen megcsappantak az Ukrajnának nyújtott segélyek, valamint a közel-keleti háborúk miatt.

Különösen a kritikus fontosságú légvédelmi rakétarendszerek, mint a Patriot és THAAD rakéták, valamint a precíziós tüzérségi lőszerek készletei csökkentek aggasztó szintre. Bár a védelmi ipari vállalatok történelmi léptékű gyárbővítésekbe kezdtek az Egyesült Államokban és Európában, 

a gyártókapacitások bővítése éveket vesz igénybe, amit a Kreml kegyetlenül kihasználhat.

Regionális válaszok az orosz fenyegetésre

A keleti szárny államai nem várnak tétlenül: Litvánia, Lettország és Lengyelország vezetői megerősítették a kritikus infrastruktúrák védelmét, és nyilvánvalóvá tették, hogy bármilyen jellegű orosz provokáció esetén készek azonnal többezres NATO-erőket átcsoportosítani a határaikra. A kérdés már csak az, hogy a transzatlanti szövetség washingtoni vezetése, az amerikai belpolitikai változások és az európai belső megosztottságok közepette képes lesz-e megtartani azt az elrettentő erőt, amely a hidegháború óta garantálja a kontinens békéjét. 

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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