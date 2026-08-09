fűtési szezonHortay Olivérföldgáz

Visszatért a gázpiaci rémálom

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Ha nem lenne elég az árampiacon kialakult krízis és a növekvő üzemanyagárak, volna itt még valami, ami most kissé háttérbe szorult, de szintén aggodalomra adhat okot. Ez nem más, mint az európai gáztárolók jelenlegi töltöttségi szintje. A mostani számok ugyanis kísértetiesen hasonlítanak az öt évvel ezelőttiekhez, amelyek akkor az euró­pai gázpiacok első nagy ártüskéjéhez vezettek. A Századvég üzletágvezetőjével, Hortay Olivérrel tekintettük át, hogy a jelenlegi helyzet milyen irányban alakulhat tovább és mivel kell számolni a következő hónapokban. Közeleg a fűtési szezon, a geopolitikai bizonytalanság nem csökkent, ugyanakkor az orosz eredetű földgázt fokozatosan kitiltják az unióból.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 09. 7:40
Fölgdgáztároló vzetékei Alsószászországban. Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH Forrás: DPA
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A másik jelentős kockázatot a közel-keleti háború jelenti. Bár időről időre békéről szóló nyilatkozatok jelennek meg, ezek kimenetele ingatag, újabb és újabb katonai műveletek követik egymást.

A metánkibocsátás is gondot okoz

– A Hormuzi-szoros hajóforgalmát jelenleg kettős korlátozás nehezíti: az Egyesült Államok Irán elleni intézkedései és Irán saját lépései. A háború előtt naponta 120–140 tanker haladt át a szoroson, a konfliktus csúcspontján azonban ez a szám tíz alá esett. A tűzszünet idején ugyan harminc fölé nőtt, jelenleg azonban ismét csak mintegy tíz hajó jut át naponta. Ennek következtében a katari LNG-szállítások jelentősen akadoznak, a beszállítók már az októberi szerződések egy részét is vis maiorra hivatkozva mondják le – ismertette a szakértő.

Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) "Neptune" is pictured behind a container painted with a map showing the Nord Stream 2 gas pipeline, which was expected to deliver Russian gas to European households, in Lubmin's industrial park, northeastern Germany,at the harbour in Lubmin, ahead the official commissioning of the liquefied natural gas (LNG) terminal 'Deutsche Ostsee' in Lubmin, on January 14, 2023. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Mióta felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, az orosz földgáz cseppfolyós formában érkezik Nyugat-Európába (Fotó: John MacDougall / AFP)

Hozzátette, hogy a bizonytalanságot tovább fokozza az Egyesült Államok és az Euró­pai Unió közötti vita a metánkibocsátási szabályokról. Az amerikai energiaügyi miniszter néhány hete arra figyelmeztetett, hogy a tervezett uniós előírások mellett az Egyesült Államok nem tudja érdemben növelni LNG-exportját Európa felé. Bár azóta enyhítettek a szabályokon, azok továbbra is nehezítik a hosszú távú szerződések megkötését.

Emelkednek az árak, akár tartósan

Mindez jól látható az árakban is. Míg a közel-keleti feszültségek előtt egy megawattóra földgáz 40 euró körül mozgott, később 60 euróig emelkedett, ami mintegy 50 százalékos drágulást jelent. Hortay Olivér szerint

különösen aggasztó, hogy a világ más nagy importőr térségeiben ennél jóval kisebb volt az áremelkedés, vagyis az Európai Unió versenyképességi hátránya tovább mélyül. Erre reagálva több tagállam már ösztönzőprogramokat dolgoz ki a betárolás felgyorsítására.

A szakértő szerint az olaj- és gázárak közötti kapcsolat ugyan már jóval lazább, mint korábban, de a Hormuzi-szoros kiesése egyszerre érinti a világ olajellátásának csaknem húsz százalékát és az LNG-kereskedelem mintegy ötödét. A közel-keleti szállítmányok ugyan elsősorban Ázsiá­ba tartanak, de amikor ezek kiesnek, az ázsiai országok más források felé fordulnak, ami globálisan felfelé hajtja az árakat. Az energiát exportáló országok – Kanada, Norvégia, Oroszország és az Egyesült Államok – ebből az árak emelkedése és javuló alkupozíciójuk révén profitálhatnak.


Kemény feladat vár tehát a piaci szereplőkre a következő hónapokban: úgy kell felkészülniük a téli fűtési szezonra, hogy közben

  • várhatóan szűkül a kínálat,
  • megjósolhatatlan a geopolitikai feszültségek kimenetele
  • és az uniós energiapolitikai változások is folyamatban vannak.

Ha ezek a kockázatok egyszerre érvényesülnek, az áremelkedések miatt mindenképpen, de akár az ellátásbiztonság okán is felerősödhetnek az aggodalmak Európában. 

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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