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Ez megint nem jött be Magyar Péternek: Orbán Viktor egy szerbiai fesztiválon csevapozott

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Miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy Orbán Viktort egy klimatizált luxusjachton nyaral, a szerb sajtó arról számolt be, hogy a volt miniszterelnök Gučában, a híres trombitafesztiválon jelent meg – írta Deák Dániel. A jobboldali influenszer hangsúlyozta, hogy a beszámolók szerint Orbán Viktor néhány barátjával, különösebb felhajtás nélkül élvezte a fesztivál hangulatát, helyi ételeket kóstolt, sörözött, és a többi vendéggel is barátságos volt.

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2026. 08. 07. 18:44
Forrás: glaszapadnesrbije.rs
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