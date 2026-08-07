Ez megint nem jött be Magyar Péternek: Orbán Viktor egy szerbiai fesztiválon csevapozott
Miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy Orbán Viktort egy klimatizált luxusjachton nyaral, a szerb sajtó arról számolt be, hogy a volt miniszterelnök Gučában, a híres trombitafesztiválon jelent meg – írta Deák Dániel. A jobboldali influenszer hangsúlyozta, hogy a beszámolók szerint Orbán Viktor néhány barátjával, különösebb felhajtás nélkül élvezte a fesztivál hangulatát, helyi ételeket kóstolt, sörözött, és a többi vendéggel is barátságos volt.
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