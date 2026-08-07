Utolsó pillanatos gól döntött az MTK és Puskás Akadémia meccsén

Kerezsi aztán az egyenlítésnél már maga talált a kapuba, a szünetben beküldött Bognár István beadásából fejelt gólt.
Nem sokon múlt, hogy a fordítás is meglegyen: a korábbi felcsúti Komáromi György a kapufát találta el.
A hosszabbítás nyolcadik percében viszont a Puskás Akadémia szerzett gólt: Colley találata a meccs utolsó momentuma volt.
A felcsútiak drámai sikerükkel a tabella élére ugrottak.
Labdarúgó NB I, 3. forduló
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Az ETO FC–Ferencváros meccset későbbi időpontra halasztották.
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