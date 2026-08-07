Utolsó pillanatos gól döntött az MTK és Puskás Akadémia meccsén

Kerezsi aztán az egyenlítésnél már maga talált a kapuba, a szünetben beküldött Bognár István beadásából fejelt gólt.

Nem sokon múlt, hogy a fordítás is meglegyen: a korábbi felcsúti Komáromi György a kapufát találta el.

A hosszabbítás nyolcadik percében viszont a Puskás Akadémia szerzett gólt: Colley találata a meccs utolsó momentuma volt.

A felcsútiak drámai sikerükkel a tabella élére ugrottak.