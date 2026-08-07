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Utolsó pillanatos gól döntött az MTK és Puskás Akadémia meccsén

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Az MTK és a Puskás Akadémia budapesti mérkőzésével kezdődött a labdarúgó NB I 3. fordulója. Az MTK kétgólos hátrányból még felállt, de Colley 98. perces góljával a Puskás Akadémia 3-2-re nyert, s a tabella élére állt.

Koczó Dávid
2026. 08. 07. 19:34
Kern Martin szerezte a Puskás Akadémia első gólját az MTK ellen a labdarúgó NB I 3. fordulójának nyitómeccsén Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
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Kerezsi aztán az egyenlítésnél már maga talált a kapuba, a szünetben beküldött Bognár István beadásából fejelt gólt.

Nem sokon múlt, hogy a fordítás is meglegyen: a korábbi felcsúti Komáromi György a kapufát találta el.

A hosszabbítás nyolcadik percében viszont a Puskás Akadémia szerzett gólt: Colley találata a meccs utolsó momentuma volt.

A felcsútiak drámai sikerükkel a tabella élére ugrottak.

Labdarúgó NB I, 3. forduló

Péntek

  • MTK–Puskás Akadémia 2-3 (0-2), gólszerzők: Jurek (52.), Kerezsi (78.), illetve Kern (18.), Harutjunjan (23.), Colley (90+8.)

Szombat

  • Vasas–ZTE 15.30
  • Kisvárda–Újpest 17.30

Vasárnap

  • Paks–Kispest 15.30
  • DVSC–Nyíregyháza 17.30

Az ETO FC–Ferencváros meccset későbbi időpontra halasztották.

 

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