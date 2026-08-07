Vinícius a Fradi ellen játszhat először Mourinho keze alatt, rendezniük kell a viszonyukat

Vinícius helyzete ugyanakkor több szempontból is kényes. Bár személyesen neki nem volt rossz vb-je, négy gólig jutott, a brazilok nyolcaddöntős kiesése miatt csalódással a háta mögött kezdi az új idényt.

Ráadásul Mourinhóval sem felhőtlen a viszonya, februárban a portugál, akkor még a Benfica vezetőedzőjeként a brazil provokatív gólörömére terelte a szót, amikor a Vinícius elleni feltételezett rasszista sértésről kérdezték.

Mindennek, no meg az Arsenal élénk érdeklődése ellenére csütörtökön bejelentette a klub: Vinícius hosszú távon, 2032-ig elkötelezte magát a Real Madrid mellett. Ez azt jelenti, hogy Mourinho és a brazil támadó kénytelen lesz rendezni a viszonyát, hiszen sokáig együtt dolgozhatnak.