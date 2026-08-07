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Vinícius a Fradi ellen játszhat először Mourinho keze alatt, rendezniük kell a viszonyukat

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José Mourinho lehetőségei bővültek a Fradi elleni meccs előtt: visszatért a Real Madrid keretéhez a futball-vb után Vinícius Júnior és Brahim Díaz, valamint csatlakozott a Manchester Citytől megszerzett Bernardo Silva, s immár hivatalos, hogy Yan Diomandé is a Real Madrid mezére cserélte az RB Leipzigét.

Koczó Dávid
2026. 08. 07. 5:45
Vinícius Júnior és José Mourinho néhány hónapja még komoly nézeteltérésbe keveredtek, a Fradi ellen már a portugál küldheti pályára a Real Madrid brazil támadóját Fotó: AFP/Filipe Amorim
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Vinícius helyzete ugyanakkor több szempontból is kényes. Bár személyesen neki nem volt rossz vb-je, négy gólig jutott, a brazilok nyolcaddöntős kiesése miatt csalódással a háta mögött kezdi az új idényt. 

Ráadásul Mourinhóval sem felhőtlen a viszonya, februárban a portugál, akkor még a Benfica vezetőedzőjeként a brazil provokatív gólörömére terelte a szót, amikor a Vinícius elleni feltételezett rasszista sértésről kérdezték.

Mindennek, no meg az Arsenal élénk érdeklődése ellenére csütörtökön bejelentette a klub: Vinícius hosszú távon, 2032-ig elkötelezte magát a Real Madrid mellett. Ez azt jelenti, hogy Mourinho és a brazil támadó kénytelen lesz rendezni a viszonyát, hiszen sokáig együtt dolgozhatnak.

Milyen lesz a Real Madrid José Mourinho keze alatt?

Mourinho 2010 és 2013 között három idényen át irányította korábban a Realt, ezek közül a középső sikerült a legjobban: bajnoki cím és csupán tizenegyespárbajban elveszített BL-elődöntő volt akkor a mérleg. Mourinho népszerűsége ekkoriban sem volt osztatlan, elsősorban azért ahogy a helyi legendával, Iker Casillasszal bánt. A korábbi kapus üzent is idén, hogy nem támogatja a portugál edző újbóli kinevezését, s ezzel Mourinho legutóbbi klubjait (Fenerbahce, Benfica) elnézve aligha volt egyedül.

Ugyanakkor nemrég egy hasonló húzás már bejött Florentino Péreznek: Carlo Ancelotti esetében is úgy tűnt, hogy már leáldozóban van a csillaga, mielőtt visszatért Madridba, erre újabb két BL-győzelemre vezette a Realt.

Az biztos, hogy Mourinho nem szégyell majd szükség esetén védekező futballt játszatni a Real Madriddal, ebben több új igazolás is segíthet neki. Ugyanakkor a Fradi ellen még biztosan nem látjuk a portugál új Realjának végleges arcát, hiszen olyan futballisták csak később csatlakoznak a kerethez, mint Kylian Mbappé és Jude Bellingham, vagy éppen a már említett Cucurella és Konaté.

 

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