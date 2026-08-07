Tényleg a Real Madrid akart a Fradival edzőmeccset játszani?
Továbbra is kétarcú játékot mutatnak a zöld-fehérek. Miközben a nemzetközi kupában veretlenek, a magyar bajnokságban még nyeretlenek. Ráadásul a lengyel Górnik Zarbze elleni két Európa-liga selejtező között a Real Madriddal játszanak gálameccset. Ha ez segít a lengyelek elleni továbbjutásban, mindenki boldog lesz. Ha nem... erre gondolni sem mernek a Fradi szimpatizánsai.
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