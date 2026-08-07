ŐrséghétrétországVecsei H. Miklós

Kísérleti űrzene az Őrségben?

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Nem a tömegrendezvények logikáját követi, hanem a személyes találkozásokra és a művészeti ágak közötti kapcsolatokra épít a 25 éves Hétrétország fesztivál, amely szombaton kezdődik az Őrségben. Az augusztus 23-ig tartó programsorozat templomokban, szabadtéri helyszíneken és pajtaszínházakban kínál koncerteket, színházi előadásokat és filmvetítéseket.

Magyar Nemzet
2026. 08. 07. 7:34
Sc.Art Forrás: Facebook/SCARTmusic
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Augusztus 9-én a Platon Karataev ad koncertet, augusztus 12-én Huzella Péter új dalait Szirtes Edina Mókus közreműködésével hallhatja a közönség, augusztus 14-én a Makám együttes, augusztus 17-én pedig a Santa Diver lép fel. A fiatal, zenés színházi társulat, a SICC Production előadását augusztus 15-én, Fesztbaum Béla Pesti polgár című, a korabeli kabaré világát idéző előadását pedig augusztus 16-án láthatja a közönség. Beck Zoli Gyereknek bátor című szerzői estjére augusztus 14-én kerül sor.

A fesztivál huszonötéves jubileumára való tekintettel a Hétrét Filmklubban levetítenek egy válogatást az elmúlt negyed évszázad magyar filmjeiből, melyeket beszélgetés követ, egyes esetekben az alkotók részvételével

- írták.

Kiemelt zenei esemény lesz az augusztus 19-i Iránytű című koncert, amelynek első részében dalköltők lépnek fel. A zenei eseményt egy nyilvános beszélgetés előzi meg.

Bővebb információk a programokról a www.hetretorszag.hu weboldalon találhatók.

 

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