Kísérleti űrzene az Őrségben?

Augusztus 9-én a Platon Karataev ad koncertet, augusztus 12-én Huzella Péter új dalait Szirtes Edina Mókus közreműködésével hallhatja a közönség, augusztus 14-én a Makám együttes, augusztus 17-én pedig a Santa Diver lép fel. A fiatal, zenés színházi társulat, a SICC Production előadását augusztus 15-én, Fesztbaum Béla Pesti polgár című, a korabeli kabaré világát idéző előadását pedig augusztus 16-án láthatja a közönség. Beck Zoli Gyereknek bátor című szerzői estjére augusztus 14-én kerül sor.

A fesztivál huszonötéves jubileumára való tekintettel a Hétrét Filmklubban levetítenek egy válogatást az elmúlt negyed évszázad magyar filmjeiből, melyeket beszélgetés követ, egyes esetekben az alkotók részvételével

- írták.

Kiemelt zenei esemény lesz az augusztus 19-i Iránytű című koncert, amelynek első részében dalköltők lépnek fel. A zenei eseményt egy nyilvános beszélgetés előzi meg.