Ilie BolojanRomániaCsernavodaduna vízhozamaügyvezető kormány

Visszamutogat a román kormányfő a Duna vízhozama miatt, de Csernavodára tervet eszeltek ki

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Ilie Bolojan ügyvivő román miniszterelnök szerint már négy éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. Ez persze az állandósuló román kormányválságokhoz is vezető kérdés.

2026. 08. 07. 7:10
Ilie Bolojan Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
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* hideghullám

* szélsőséges téli időjárás előidézte szélsőséges helyzetek

* fosszilis tüzelőanyag ellátási válsága

* sztrájkok, zavargások és a munkavállalók tiltakozó akciói

* világjárvány

* aszály

* földrengés

* katonai konfliktus vagy háború.

 

Borítókép: Ilie Bolojan ügyvezető román kormányfő (Fotó: AFP) 

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