Visszamutogat a román kormányfő a Duna vízhozama miatt, de Csernavodára tervet eszeltek ki

Ezek:
* a villamosenergia-hálózat részét képező eszközök elleni kibertámadás
* hideghullám
* szélsőséges téli időjárás előidézte szélsőséges helyzetek
* fosszilis tüzelőanyag ellátási válsága
* sztrájkok, zavargások és a munkavállalók tiltakozó akciói
* világjárvány
* aszály
* földrengés
* katonai konfliktus vagy háború.
Borítókép: Ilie Bolojan ügyvezető román kormányfő (Fotó: AFP)
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