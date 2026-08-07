Törvény előtti egyenlőtlenség – Miért nem kérték még ki Magyar Péter mentelmi jogát?

Megszólalt a sértett

Az eset sértettje Szendre István gépészmérnök volt, aki két alkalommal is nyilatkozott a sajtónak a történtekről. Szendre többek között elmondta, azután került sor az inzultusra, hogy ő is elkezdte videózni Magyar Pétert a szórakozóhelyen. Hozzátette, először Radnai Márk, Magyar párttársa vette őt észre, majd fenyegetően mutogatni kezdett felé.

Ezek után lépett oda hozzá Magyar, aki rászólt, hogy ne videózzon. Szendre erre nem volt hajlandó, a miniszterelnök pedig abban a pillanatban rákapott a telefonra, kicsavarta a kezéből és elrohant vele - mesélte a férfi, hangsúlyozva, hogy Magyar utána a pulthoz ment és ott próbálta nyomkodni a telefont, hogy törölje a videókat, ám ez nem sikerült neki.

Szendre István állítása szerint, mikor Magyar Péter közelébe ért, ő gyorsan zsebre rakta a telefont. A férfi azt állította, hogy miközben visszakérte a mobilját, Magyar politikai szidalmak közepette megütötte őt, a jelen lévő fiatalok pedig ezt látva közéjük álltak. A biztonsági személyzet ezután vezette ki Magyar Pétert - mondta Szendre István, aki Magyar után rohant.

Az utcán – Szendre szerint – a kormányfő mindvégig tagadta, hogy nála lenne a telefon, majd a rakpartnál a Dunába dobta azt.

A férfi szerint az ott jelenlévők egyike Szendrének adta a telefonját, aki így tudta felhívni a rendőröket. Magyar ezután taxiba szállt több fiatallal együtt, majd elhajtottak - állította Szendre István, hozzátéve, hogy később négy rendőr és több nyomozó érkeztek a helyszínre, akik megkezdték az intézkedést.

Az EP megvédte Magyar Pétert

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy végül, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban úgy döntött, hogy ezt nem teszi meg. Figyelemre méltó, hogy a miniszterelnök korábban többször is arról beszélt, nem fog a mentelmi joga mögé bújni, ennek ellenére nem szólította fel az EP-képviselőket, hogy adják ki őt a magyar ügyészségnek.

A történet egyelőre itt tart, pedig, ha Magyart megfosztanák a mentelmi jogától, akkor megnyílik a lehetőség a gyanúsítotti kihallgatására, majd adott esetben a vádemelésre. Ha a bíróság bűnösnek mondja ki, akár két év szabadságvesztésre is számíthat, mivel két éve a lopás alapesetével szerette volna az ügyészség őt meggyanúsítani.

Erről beszélt korábban lapunknak ifjabb Balsai István ügyvéd is, aki hozzátette: amennyiben bebizonyosodik, hogy a bűncselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el, és állapotának szerepe volt a bűncselekmény elkövetésében, azt súlyosító körülményként kell értékelni.

Bizonyítottsága esetén további súlyosító körülmény lehet az elkövetés garázda módja

– tette hozzá az ügyvéd. Korábban a Metropol hívta fel arra a figyelmet, hogy Magyar Péter esetéhez kísértetiesen hasonló egy olyan bűneset, amikor 2022-ben egy 31 éves férfi vitt el telefonokat az 1-es villamoson és a megállók környékén: a tettes a miniszterelnökhöz hasonlóan elvette a készüléket az áldozatok kezeiből, majd elrohant. A férfit elfogták és letöltendő börtönbüntetést kapott.