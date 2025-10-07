Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.
Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról
Hónapok óta húzódó ügy végére tett pontot az Európai Parlament plenáris ülése: a képviselők arról határoztak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogát.
Mint arról korábban beszámoltunk, a mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt:
Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?
– jelentette ki a politikus. Kiemelte, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet.
Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz
– mondta.
A DK is ott volt Magyar Péter mögött
Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a voksoláson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát.
Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.
A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált. Az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket.
Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!
– hangsúlyozta Dömötör.
Ilaria Salis mentelmi jogát is fenntartotta az EP
Az olasz képviselő mellett 306 igen szavazat volt, s 305 nem, így egy szavazaton múlt a döntés. Ezt követőn ismétlést kértek, mert az egyik képviselőnek nem működött a kártyája, de Metsola elnök erre nem adott lehetőséget.
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.
Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.
Magyar Péter botránya
A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.
Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.
A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban úgy fogalmazott, a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Hozzátette: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével a felelősségre vonás elodázása érdekében.
A kritikusok szerint az eljárás látványos lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más ügyekben az Európai Parlament gyakran napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről. Korábban olyan vélemények is megfogalmazódtak, miszerint a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött. Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
