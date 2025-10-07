Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Magyar Péterszavazásmentelmi jogEurópai Parlament

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Hónapok óta húzódó ügy végére tett pontot az Európai Parlament plenáris ülése: a képviselők arról határoztak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 12:28
Magyar Péter és Manfred Weber
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Mint arról korábban beszámoltunk, a mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt:

Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?

– jelentette ki a politikus. Kiemelte, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet. 

Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz

– mondta.

A DK is ott volt Magyar Péter mögött

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a voksoláson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát. 

Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.

A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált. Az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket. 

Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!

– hangsúlyozta Dömötör. 

Ilaria Salis mentelmi jogát is fenntartotta az EP

Az olasz képviselő mellett 306 igen szavazat volt, s 305 nem, így egy szavazaton múlt a döntés. Ezt követőn ismétlést kértek, mert az egyik képviselőnek nem működött a kártyája, de Metsola elnök erre nem adott lehetőséget. 

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.

Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.

Magyar Péter botránya

A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban úgy fogalmazott, a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Hozzátette: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével a felelősségre vonás elodázása érdekében.

A kritikusok szerint az eljárás látványos lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más ügyekben az Európai Parlament gyakran napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről. Korábban olyan vélemények is megfogalmazódtak, miszerint a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött. Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

