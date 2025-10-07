Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Mint arról korábban beszámoltunk, a mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt:

Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?

– jelentette ki a politikus. Kiemelte, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet.

Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz

– mondta.

A DK is ott volt Magyar Péter mögött

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a voksoláson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát.

Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.

A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált. Az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket.

Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!

– hangsúlyozta Dömötör.

Ilaria Salis mentelmi jogát is fenntartotta az EP

Az olasz képviselő mellett 306 igen szavazat volt, s 305 nem, így egy szavazaton múlt a döntés. Ezt követőn ismétlést kértek, mert az egyik képviselőnek nem működött a kártyája, de Metsola elnök erre nem adott lehetőséget.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.

Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.