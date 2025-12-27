Meglepő kijelentést tett az iráni elnök

„Véleményem szerint totális háborúban állunk az Egyesült Államokkal, Izraellel és Európával, és térdre akarják kényszeríteni a hazánkat” –- mondta az elnök, a legfelsőbb politikai és vallási vezető, Ali Hamenei ajatollah hivatalos oldalán megjelent interjúban.

Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Ez a háború szörnyűbb, mint amit Irak indított ellenünk, de mindenképpen összetettebb

– tette hozzá az elnök, utalva az 1980–88 közötti iraki-–iráni háborúra, amelynek több százezer halálos áldozata volt. Peszeskján nyilatkozatának előzménye, hogy Franciaország, Nagy-Britannia és Németország szeptember végén kezdeményezte: állítsák vissza Irán ellen nukleáris programja miatt az ENSZ büntetőintézkedéseit.