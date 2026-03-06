Áll a bál Győrben, kemény üzenetet tett közzé az NB I éllovasa

A címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben van, ha nem szeretné idén elveszíteni az NB I-es bajnoki címét, amire hosszú idő után reális esély van az ETO FC remek szereplése miatt. A győriek 24 forduló után három ponttal előzik a Fradit a tabella élén, és a legutóbbi három bajnokiját megnyerő csapat nem lassít. Borbély Balázs együttese ráadásul a Kecskemét legyőzésével (3-1) a Magyar Kupában is már az elődöntőben jár. Ezért is meglepő, hogy a klub és a szurkolók egymásnak estek Győrben.

Az ETO FC szárnyal, de az NB I éllovasánál mégis áll a bál a győri szurkolók miatt Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A csütörtök este az ETO FC közösségi felületén megjelent kemény hangvételű közlemény előzménye, hogy a Kecskemét elleni kupameccsre az együttes szervezett szurkolói csoportjai bojkottot hirdettek a klubvezetés ellen, nem jelentek meg a lelátón. A drukkerek arra reagáltak így, hogy az ETO nem engedte használni az MLSZ által rasszista rigmusok és pirotechnikai eszközök használata miatt bezárt szektorba szóló bérleteket – akinek oda szólt a bérlete, az csak külön jeggyel mehetett be a meccsre. A döntés felháborította az ultrákat.

Győr: az NB I éllovasa és a szurkolók összekaptak

A tüntető szurkolóknak végül nyílt levélben válaszolt az ETO FC vezetősége, amely nem fogta vissza magát. Szerintük a drukkerek felrúgták a szóbeli egyezésget, ami a rasszista rigmusok mellőzéséről szólt, amiért cserébe elfogadják a pirotechnikai eszközük használatát.

Emiatt megrendült a bizalom az ETO közleménye szerint.

Sőt itt nem állt meg a közlemény: a klub azt is firtatja, hogy bizonyos szurkolói vezetők a saját hasznukra akarják fordítani a kialakult helyzetet. Az ETO FC kezdeményezte a szurkolói érdekképviselet valós formáját, ami az elképzelés szerint csak hiteles és együttműködő képviselőkkel lehetséges, akik hajlandóak együtt dolgozni a klubbal a sikerekért.

Az ETO FC közleményének teljes szövege:

"Tisztelt Szurkolói Közösség!

Az elmúlt hét történései okán klubunk nyílt kommunikációt kezdeményez minden ETO-drukker és szimpatizáns irányába. A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett versenysorozatoknak vannak feltétel- és szabályrendszerei. A szankciókat és feltételeket klubunk a versenysorozatokba való nevezéssel elfogadja és annak betartására, valamint betartatására törekszik.