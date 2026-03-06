Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Labdarúgó NB IBorbély BalázsETO FC

Áll a bál Győrben, kemény üzenetet tett közzé az NB I éllovasa

Az ETO FC az élen áll a labdarúgó NB I-ben, és Borbély Balázs csapata ott van a Magyar Kupa elődöntőjében is. Az ember azt hinné, hogy ilyenkor harmónia van a klub és a szurkolók között, de Győrben mégsem így fest a kép. Az ETO FC vezetősége felrúgott egyezségről és megrendült bizalomról ír a kemény hangvételű közleményében, amit a saját szurkolóinak címzett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 6:52
Győrben a szurkolók miatt áll a bál: az ETO FC közleményben üzent nekik Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben van, ha nem szeretné idén elveszíteni az NB I-es bajnoki címét, amire hosszú idő után reális esély van az ETO FC remek szereplése miatt. A győriek 24 forduló után három ponttal előzik a Fradit a tabella élén, és a legutóbbi három bajnokiját megnyerő csapat nem lassít. Borbély Balázs együttese ráadásul a Kecskemét legyőzésével (3-1) a Magyar Kupában is már az elődöntőben jár. Ezért is meglepő, hogy a klub és a szurkolók egymásnak estek Győrben.

Az ETO FC szárnyal, de az NB I éllovasánál mégis áll a bál a győri szurkolók miatt
Az ETO FC szárnyal, de az NB I éllovasánál mégis áll a bál a győri szurkolók miatt Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A csütörtök este az ETO FC közösségi felületén megjelent kemény hangvételű közlemény előzménye, hogy a Kecskemét elleni kupameccsre az együttes szervezett szurkolói csoportjai bojkottot hirdettek a klubvezetés ellen, nem jelentek meg a lelátón. A drukkerek arra reagáltak így, hogy az ETO nem engedte használni az MLSZ által rasszista rigmusok és pirotechnikai eszközök használata miatt bezárt szektorba szóló bérleteket – akinek oda szólt a bérlete, az csak külön jeggyel mehetett be a meccsre. A döntés felháborította az ultrákat.

Győr: az NB I éllovasa és a szurkolók összekaptak

A tüntető szurkolóknak végül nyílt levélben válaszolt az ETO FC vezetősége, amely nem fogta vissza magát. Szerintük a drukkerek felrúgták a szóbeli egyezésget, ami a rasszista rigmusok mellőzéséről szólt, amiért cserébe elfogadják a pirotechnikai eszközük használatát. 

Emiatt megrendült a bizalom az ETO közleménye szerint.

Sőt itt nem állt meg a közlemény: a klub azt is firtatja, hogy bizonyos szurkolói vezetők a saját hasznukra akarják fordítani a kialakult helyzetet. Az ETO FC kezdeményezte a szurkolói érdekképviselet valós formáját, ami az elképzelés szerint csak hiteles és együttműködő képviselőkkel lehetséges, akik hajlandóak együtt dolgozni a klubbal a sikerekért.

Az ETO FC közleményének teljes szövege:

"Tisztelt Szurkolói Közösség!

Az elmúlt hét történései okán klubunk nyílt kommunikációt kezdeményez minden ETO-drukker és szimpatizáns irányába. A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett versenysorozatoknak vannak feltétel- és szabályrendszerei. A szankciókat és feltételeket klubunk a versenysorozatokba való nevezéssel elfogadja és annak betartására, valamint betartatására törekszik.

A Magyar Labdarúgó Szövetség klubunkat súlyos pénzbüntetésre és a Kecskemét elleni kupamérkőzésen a Q-szektor bezárására kötelezte. Ezt követően az ETO FC hivatalos közleményt adott ki, mely a Videoton FC Fehérvár elleni mérkőzésen felhangzott rasszista rigmusokra (kifejezetten a c*igányozásra) reflektál. A közlemény a szurkolói magatartás normalizálására és a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet. A klub ebben a közleményben nem tért ki a pirotechnikai eszközök használatára. Okkal.

A klub, valamint a szurkolói csoportok vélt vagy valós vezetői között ugyanis szóbeli megegyezés született, mely magában foglalta a szurkolói csoportok antirasszista, kirekesztő rigmusoktól tartózkodó megnyilvánulásait. Ezzel egy időben a klub elfogadta a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó szurkolói igényt.

A szóbeli egyezség felrúgása után a klub vezetősége joggal érezhette, hogy az együttműködés csorbult és ez a jövőre nézve is bizalmi, elköteleződési kérdéseket vet fel. Ilyen körülmények között született meg a már ismert Közlemény, mely nem a Magyar Labdarúgó Szövetség nyomására került kiadásra.

Az MLSZ fegyelmi határozata alapján a Q-szektor lezárásra került a március 3-i kupamérkőzésen. Az egyenlőség és a kollektív felelősségvállalás elvét szem előtt tartva az ETO FC az érintett mérkőzésre, e szektorba szóló bérleteket letiltotta. Őszintén reméljük és hisszük, hogy ez a döntés egyszeri és kellő figyelmeztetés a szurkolók számára.

Ugyanakkor szomorúan vettük tudomásul, hogy a szurkolói csoportok valós vagy vélt vezetői ismét saját nyerészkedésükre és haszonszerzésükre használták a klub lépését. Ezzel a felelősséget minden mértékben hárítva és a klub iránti elköteleződést tovább csorbítva.

A klubnak érdeke és célja a közös siker. Hisszük, hogy a szurkolók is ezen érdekek mentén szerveződnek és működnek. A közös sikerhez elengedhetetlen a két fél közötti őszinte, nyílt és felelősségvállaláson alapuló együttműködés. A továbbiakban ennek egyik kulcsaként az ETO FC kezdeményezi a szurkolói érdekképviselet valós formáját. Együttműködésre törekvő, konstruktív, hiteles és megbízható képviselőkkel szeretne klubunk együtt dolgozni a közös sikerért. Ennek érdekében a közeljövőben klubunk helyszínt és időpontot biztosít egy személyes találkozó és fórum létrehozására.

Ezzel együtt felszólítjuk az előbb leírt értékekkel nem rendelkező, illetve egyet nem értő, vélt és valós vezetőket, felelősségük tudatában további tevékenységük mérséklésére.

Tisztelettel,
ETO FC"

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

