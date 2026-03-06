Ennyi mindentől függ, milyen borunk lesz

Egyre többet süt a nap, ami igencsak örömteli tény embert, tájat, szőlőt tekintve. Arra gondoltam, érdemes lenne számba venni azokat a természeti adottságokat, amelyek befolyásolják a szőlő fejlődését, érését és magát az évjáratot. Ilyenkor még mindannyian reménykedünk, hiszen a szőlő éppen csak ébredezik téli álmából. Idén volt is mikor aludnia, hiszen alig hét hete még hóesésre ébredtünk. A szőlőnek szüksége van legalább 2-3 hónapnyi nyugalmi időszakra, ez nagyjából 8 fok alatti átlaghőmérsékleteket jelent. Zárójelben jegyzem meg, hogy trópusi körülmények között a szőlő fejlődése már csak ezért sem nevezhető ideálisnak.

A bortermő Vitis vinifera szőlő-növény a meleg mérsékelt égöv, ezen belül inkább a mediterrán térség növénye. Persze nemcsak a Földközi-tenger mentén terem meg, hanem attól távolabb is, ennek a térségnek a tágabb értelemben vett peremvidékén. Elterjedését mindenképpen befolyásolja az, hogy érdemleges termést csak olyan tájon hoz, amely biztosítja a beéréshez szükséges hőmennyiséget, napbesugárzást, csapadékot és megkíméli a szőlőt az erős téli és tavaszi fagyoktól.

A klíma hatását a megtermelt borban az azt alkotó összetevők mennyiségén és minőségén érezhetjük, ezekre ugyanis az éghajlati tényezők meghatározó hatást gyakorolnak. Jó termésről akkor beszélhetünk, ha a szőlőbogyóban összegyűlő alapanyagok minősége és mennyisége megfelelő (természetesen a termés minőségét csak a feldolgozási cél figyelembevételével lehet pontosan értékelni). Végső soron a borstílus kialakulása annak a függvénye, hogy mennyi cukrot képes gyűjteni adott termőterületen a szőlő és mindez, hogy viszonyul a bogyókban képződő összes többi összetevőhöz.

Az érés során a bogyók cukortartalma nő, savtartalma csökken. A teljes érés akkor következik be, amikor a bogyókba már nem áramlik több cukor. Az érés időpontja évjáratonként és szőlő fajtánként különbözik. A cukortartalmat a leszedett szőlő esetében mustfokban mérik, a már elkészült borban g/l értékben adják meg. A mustban megtermelt cukor mennyiségét elsősorban a szőlőnövényt ért hőösszeg határozza meg, minél nagyobb a hőösszeg, annál több cukor termelődik a bogyókban. Ezen keresztül azonban a hőösszeg az alkoholtartalomra is hatással van, hiszen a borban található alkohol a must cukortartalmának átalakulásából származik. Az alkoholtartalmat térfogatszázalékban adjuk meg.