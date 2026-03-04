Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

libamájbudapestélmény

Libamáj bisztró: központban a kultikus magyar prémium alapanyag

A hízott libamáj a legnemesebb alapanyagok egyike, aminek hallatára még azoknak is összefut sokszor a nyál a szájukban, akik amúgy görbe szemmel néznek a belsőségekre.

Borbély Zsolt Attila
2026. 03. 04. 13:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hízott libamáj a legnemesebb alapanyagok egyike, aminek hallatára még azoknak is összefut sokszor a nyál a szájukban, akik amúgy görbe szemmel néznek a belsőségekre. Éttermi étlapokon gyakran találkozunk vele, mert bár a beszerzési ára nem alacsony, de kis mennyiség is elegendő belőle ahhoz, hogy nagy élményhez juttassuk a vendéget. Nem nehéz vele dolgozni, rengeteg alapanyaggal társítható, húsokkal, gombákkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel vagy akár kész fogásokkal, mint a lecsó, a kacsamell, a steak vagy akár a brassói aprópecsenye. Mindazonáltal a sajnos már megszűnt Tigris éttermet leszámítva nem találkoztam még azzal, hogy egy étterem ezt az alapanyagot kiemelten kezelje, egész ételsort építsen fel rá a villásreggelitől az előételeken, főételeken át a desszertig (sic!).

Márpedig tavaly nyártól egy ilyen hellyel gazdagodott a fővárosi vendéglátás palettája. De ne vágjunk a dolgok elébe! Akik gyakran megfordultak az elmúlt évtizedekben Budapest központjában, könnyen felidézhetik a Vámház körút 9. alatt működő legendás zálogház és aranyékszerüzlet emlékét. 

Klapka Györgynek, a kalandos életű, sok mindennel foglalkozó táncos-koreográfus-üzletembernek 2017-ben bekövetkezett halála után az üzletház bezárt, helyén két évvel később a Kemenes cukrászda nyitott egységet.

Ennek üzemeltetését 2025-től Mészáros Balázs és felesége, Koncz Marianna vette át. Megőrizve a cukrászda-franchise státuszt egy egyedi koncepciójú brunch-bisztrót nyitottak benne „Libamáj” néven, e különleges alapanyagra helyezve a hangsúlyt. A falakon mind a tipográfiát, mind a tartalmat tekintve tetszetős feliratok olvashatók. Hadd idézzek egyet: „Milyen ízű a szerelem? A szerelem édes, néha fanyar, mint egy friss citromtorta, csípős akár egy pikáns forrócsoki. Vagy törékeny, mint egy dobostorta cukormázteteje. Egy falat süteményben érezzük életünk legédesebb élményeit. – érezzük az élet igazi ízét.”

 

Az asztalon szép ívű cserépvázában élő tulipánszál, továbbá a hely rangjához nem illő só- és borslisztszóró. Kérésre egyébként hoznak borsdarálót is. Kényelmes bútorzat, esztétikus világítótestek, megnyerő dekoráció adják a hangulatos beltér meghittségét. Hétvégenként élőzene fogadja a vendégeket, csütörtökön Gyárfás István és Juhász Gábor jazzestjét élvezhetik az érdeklődők, pénteken Járási László ad elő örökzöldeket gitárkísérettel.

Magyar gyökerű, nemzetközi kitekintésű kortárs bisztrókonyhát visznek. 

A honlapon míves megfogalmazású krédót olvashatunk: „A tányéron egyszerre van jelen a hagyomány és az újítás, a tiszta ízek és a merész konyhai fantázia. Minden fogás gondos tervezés eredménye, minden ízkombináció mögött szenvedély, tapasztalat és kíváncsiság áll.”

Mészáros Balázs séf számottevő külföldi tapasztalatok mellett (Barcelona, Neichel, két csillagos étterem, Oslo, Bolgen Og Moi, mellyel három évben egymás után nyerték el „Az év éttermi koncepciója” díjat) olyan kultikus magyar éttermekben dolgozott, mint az Alabárdos, az Apetito s a Platán.

A Libamájban 15 óráig villásreggelizhetünk, válogathatunk az angolreggeli, az amerikai palacsinták, a croissant-ok, omlettek és az Egg Benedict-variációk között. Utóbbi címszó alatt az angol muffinnal, hollandi mártással, spenóttal és parmezánnal kínált buggyantott tojás kérhető még roston sült libamájjal, házi füstölt lazaccal, avokádókrémmel vagy kanadai füstölt sonkával.

Szerepelnek az étlapon prémium lángosok, a Queen fantázianévre hallgató feltétei például: roston sült libamáj, kacsamell-pastrami, mangó, maracuja és bébispenót. Kínálnak még többek között ázsiai kacsahúslevest, halászlét, gulyáslevest, csirkepaprikást, poke bowl-okat, bélszínsteaket marhaszeggyel, libamájas burgonyapürével, sütőtökös rétessel és vörösbormártással, dubai gubát, túrógombócot és Gundel palacsintát.

A borlap mintegy harminc minőségi nedűt integrál, elsősorban minőségorientált magyar kis pincéktől, melyeket a habzók kivételével poharaznak is.

A tokaji választékot lehetne szélesíteni. Négy nagyipari multisört tartanak, hagyományos és mentes Heinekent, Dreher Goldot és pécsi gluténmenteset, az egyébként is szűk szortimentet kiegészíthetnék akár belga, akár magyar gyártású libamájhoz illő sörökkel. A tömények között több prémium tételt találunk, készítenek koktélokat is.

A kiszolgálás kedves, szívélyes, udvarias.

Egy alkalmi degusztációs ételsor keretében volt alkalmam megismerni a konyha teljesítményét. 

 

Indító fogásként zsíroskenyeret kaptunk. A kovászos kenyéren a zsír mellett remek hirtelen sült libamáj, marinált lilahagyma és egy céklalevél kapott helyet. Kiváló indítás. Kovászos kalácson felszolgált mangós libamáj paté következett, biztosítva a crescendo-t. Orosz Gábor Hárslevelűjét kértem volna hozzá, de az épp kifogyott, így a Fehérváry pince Furmintjával kísértem az étkezést.

 

Az első főétel rukkolás burgonyapürére tálalt roston sült libamáj volt, amit aszúban és mézben sült eper, valamint zöldalma-kompót üdített. Újabb meggyőző kompozíció. 

 

A füstre hangolt főfogásunk központi elemét a BBQ marhaszegy képezte, amit füstölt libamáj terrine, szarvasgombás mustármártás és burgonyafánk egészített ki. Izgalmas ízek és állagok, ha a mustármártásban a savhangoltságot cseppet visszafognák, még többet adna, de így is kiváló volt az összhatás.

 

A libamáj desszertkénti felszolgálása komoly kihívás lehet, Mészáros Balázsék ezt is megoldották. Előbb levélropogóssal díszített libamáj semifredo-t kaptunk tökmagtöreten, homoktövismártással, málnával és kaporszálakkal, amit rendkívül izgalmas kombinációnak találtam. Eredeti, merész elképzelés, mely jól működött a gyakorlatban. 

 

A Járási László zenei aláfestésével kísért nem mindennapi ételsort libamájas csokis-kávés macaron zárta, megkoronázva az élményt. A Grand Tokaj ötputtonyos aszúja mindkét desszerthez méltó társnak bizonyult.

Emlékezetes ebédet fogyasztottunk el a Libamáj bisztróban, a magam részéről szép jövőt jósolok a helynek. Itt minden együtt van, ami kell a sikerhez: lélek, szakértelem, koncepció s egy jó pozicionáltságú, hangulatos helyszín.

 

Elérhetőségek:

Libamáj Brunch & Kemenes cukrászda

Budapest, Vámház körút 9.

Telefonszám: + 36 30 555 3479

Honlap: https://libamajbudapest.hu/ 

E-mail-cím: [email protected]

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.