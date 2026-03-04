Libamáj bisztró: központban a kultikus magyar prémium alapanyag

A hízott libamáj a legnemesebb alapanyagok egyike, aminek hallatára még azoknak is összefut sokszor a nyál a szájukban, akik amúgy görbe szemmel néznek a belsőségekre. Éttermi étlapokon gyakran találkozunk vele, mert bár a beszerzési ára nem alacsony, de kis mennyiség is elegendő belőle ahhoz, hogy nagy élményhez juttassuk a vendéget. Nem nehéz vele dolgozni, rengeteg alapanyaggal társítható, húsokkal, gombákkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel vagy akár kész fogásokkal, mint a lecsó, a kacsamell, a steak vagy akár a brassói aprópecsenye. Mindazonáltal a sajnos már megszűnt Tigris éttermet leszámítva nem találkoztam még azzal, hogy egy étterem ezt az alapanyagot kiemelten kezelje, egész ételsort építsen fel rá a villásreggelitől az előételeken, főételeken át a desszertig (sic!).

Márpedig tavaly nyártól egy ilyen hellyel gazdagodott a fővárosi vendéglátás palettája. De ne vágjunk a dolgok elébe! Akik gyakran megfordultak az elmúlt évtizedekben Budapest központjában, könnyen felidézhetik a Vámház körút 9. alatt működő legendás zálogház és aranyékszerüzlet emlékét.

Klapka Györgynek, a kalandos életű, sok mindennel foglalkozó táncos-koreográfus-üzletembernek 2017-ben bekövetkezett halála után az üzletház bezárt, helyén két évvel később a Kemenes cukrászda nyitott egységet.

Ennek üzemeltetését 2025-től Mészáros Balázs és felesége, Koncz Marianna vette át. Megőrizve a cukrászda-franchise státuszt egy egyedi koncepciójú brunch-bisztrót nyitottak benne „Libamáj” néven, e különleges alapanyagra helyezve a hangsúlyt. A falakon mind a tipográfiát, mind a tartalmat tekintve tetszetős feliratok olvashatók. Hadd idézzek egyet: „Milyen ízű a szerelem? A szerelem édes, néha fanyar, mint egy friss citromtorta, csípős akár egy pikáns forrócsoki. Vagy törékeny, mint egy dobostorta cukormázteteje. Egy falat süteményben érezzük életünk legédesebb élményeit. – érezzük az élet igazi ízét.”

Az asztalon szép ívű cserépvázában élő tulipánszál, továbbá a hely rangjához nem illő só- és borslisztszóró. Kérésre egyébként hoznak borsdarálót is. Kényelmes bútorzat, esztétikus világítótestek, megnyerő dekoráció adják a hangulatos beltér meghittségét. Hétvégenként élőzene fogadja a vendégeket, csütörtökön Gyárfás István és Juhász Gábor jazzestjét élvezhetik az érdeklődők, pénteken Járási László ad elő örökzöldeket gitárkísérettel.

Magyar gyökerű, nemzetközi kitekintésű kortárs bisztrókonyhát visznek.

A honlapon míves megfogalmazású krédót olvashatunk: „A tányéron egyszerre van jelen a hagyomány és az újítás, a tiszta ízek és a merész konyhai fantázia. Minden fogás gondos tervezés eredménye, minden ízkombináció mögött szenvedély, tapasztalat és kíváncsiság áll.”