Karácsony Gergely szerint ugyanaz a helyzet, mint Tarlós István idején volt

A Fővárosi Közgyűlés ülését azért nem hívom össze a választásokat megelőző időszakban, amiért Tarlós István főpolgármester se tette – mondta lapunk kérdésére Karácsony Gergely egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Azt kérdeztük a főpolgármestertől, hogy miért nem hívja össze a testületet annak érdekében, hogy Sára Botond, Budapest főispánja végrehajthassa a bíróság ítéletét, és jelölhesse Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Karácsony Gergely kiemelte, ebben a kérdésben egyetért Tarlós Istvánnal.

Karácsony Gergely azt ugyanakkor elfelejtette, hogy mik Tarlós István kialakította az ülésrendet, akkor egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a fővárosi közgyűlés olyan törvénysértő állapotban lett volna, hogy a kormányhivatalnak a bírósághoz kelljen fordulnia. Ez nemcsak kampányidőszakban nem fordult elő Tarlós István főpolgármestersége idején, hanem soha. Most azonban 2024 vége óta folyamatosan ez a helyzet, hiszen a főpolgármester-helyettest már az alakuló ülésen meg kellett volna választani.

Karácsony Gergely egyébként elmondta azt is, az önkormányzat és a kormányhivatal teljesen másként értelmezi a bíróság döntését.

Véleménynyilvánító népszavazást akarnak

A sajtótájékoztatót azért hívták össze, mert Karácsony Gergely bejelentette, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) véleménynyilvánító szavazást kezdeményez. Az öt kérdésből álló szavazás célja a főpolgármester szerint, hogy kiderüljön, mit gondolnak az állampolgárok az önkormányzatok forrás-, illetve a feladatmegosztásáról.

Fotó: Magyar Nemzet

Az eseményen Gémesi György, Gödöllő polgármestere elmondta,

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy országos véleménynyilvánító szavazást indít az önkormányzatok jövője kapcsán.

Öt kérdést fognak feltenni ezen a szavazáson, amelynek eredményeit összesítik, és a következő kormány asztalára egy javaslatcsomagként fogják letenni. A szavazás eredményei Gémesi elmondása szerint beépülnek majd a MÖSZ korábbi dokumentumába, azt frissítve teszik le a következő kormány asztalára.

Navracsics Tibor az utolsó pillanatban kezdeményezett egy tárgyalást az önkormányzatok jövőjével kapcsolatban. Az egyeztetéseken elsőként finomhangolásokról, majd változtatásokról beszélt, de szerintünk radikális változtatásokra van szükség

– jelentette ki a polgármester. Elmondta, a szavazás eredményeit március végén, egy Gödöllőn tartandó konferencián mutatják be.