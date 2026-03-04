Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

főpolgármesterkarácsony gergelynavracsics tiborönkormányzatgémesi györgy

Karácsony Gergely szerint ugyanaz a helyzet, mint Tarlós István idején volt

Karácsony Gergely elmondta, az önkormányzat és a kormányhivatal teljesen másként értelmezi a bíróság döntését.

Gábor Márton
2026. 03. 04. 14:33
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Közgyűlés ülését azért nem hívom össze a választásokat megelőző időszakban, amiért Tarlós István főpolgármester se tette – mondta lapunk kérdésére Karácsony Gergely egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Azt kérdeztük a főpolgármestertől, hogy miért nem hívja össze a testületet annak érdekében, hogy Sára Botond, Budapest főispánja végrehajthassa a bíróság ítéletét, és jelölhesse Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Karácsony Gergely kiemelte, ebben a kérdésben egyetért Tarlós Istvánnal.

Karácsony Gergely azt ugyanakkor elfelejtette, hogy mik Tarlós István kialakította az ülésrendet, akkor egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a fővárosi közgyűlés olyan törvénysértő állapotban lett volna, hogy a kormányhivatalnak a bírósághoz kelljen fordulnia. Ez nemcsak kampányidőszakban nem fordult elő Tarlós István főpolgármestersége idején, hanem soha. Most azonban 2024 vége óta folyamatosan ez a helyzet, hiszen a főpolgármester-helyettest már az alakuló ülésen meg kellett volna választani. 

Karácsony Gergely egyébként elmondta azt is, az önkormányzat és a kormányhivatal teljesen másként értelmezi a bíróság döntését. 

Véleménynyilvánító népszavazást akarnak

A sajtótájékoztatót azért hívták össze, mert Karácsony Gergely bejelentette, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) véleménynyilvánító szavazást kezdeményez. Az öt kérdésből álló szavazás célja a főpolgármester szerint, hogy kiderüljön, mit gondolnak az állampolgárok az önkormányzatok forrás-, illetve a feladatmegosztásáról.

Budapest, 2025. december 17. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Magyar Nemzet

Az eseményen Gémesi György, Gödöllő polgármestere elmondta,

 a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy országos véleménynyilvánító szavazást indít az önkormányzatok jövője kapcsán. 

Öt kérdést fognak feltenni ezen a szavazáson, amelynek eredményeit összesítik, és a következő kormány asztalára egy javaslatcsomagként fogják letenni. A szavazás eredményei Gémesi elmondása szerint beépülnek majd a MÖSZ korábbi dokumentumába, azt frissítve teszik le a következő kormány asztalára.

Navracsics Tibor az utolsó pillanatban kezdeményezett egy tárgyalást az önkormányzatok jövőjével kapcsolatban. Az egyeztetéseken elsőként finomhangolásokról, majd változtatásokról beszélt, de szerintünk radikális változtatásokra van szükség

 – jelentette ki a polgármester. Elmondta, a szavazás eredményeit március végén, egy Gödöllőn tartandó konferencián mutatják be. 

A sajtótájékoztatón elmondottak szerint, a véleménynyilvánító szavazáson többek között szó lesz az iskolák, kórházak állami fenntartásáról, és a szolidaritási hozzájárulásról is. 

A főpolgármester és Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője a bejelentéseket azt követően tette, hogy egy hónap különbséggel, de mindketten tárgyaltak Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán a tárgyalások kapcsán csak annyit közölt,

 Őrsi Gergely polgármestertársammal ma miniszterlátogatóban jártunk. A Budapesti Önkormányzatok Szövetségét képviseltük abban az egyeztetéssorozatban, amit Navracsics Tibor önkormányzatokért felelős miniszter indított egy, a választás után megvalósítandó önkormányzati reform érdekében.

Ezt követően pedig a főpolgármester abszurdnak és feleslegesnek titulálta az egyeztetést. 

Ezzel szemben január első hetében egy, Navracsics Tiborral közösen tartott sajtótájékoztatóján Gödöllő polgármestere még jóval konstruktívabb volt, akkor azt állította, mindenki számára közös cél, hogy minden magyar állampolgár számára a korábban megszokott szinten biztosítsák az önkormányzatok a szolgáltatásokat, majd pedig kijelentette, 

radikális változtatásokra van szükség a magyar önkormányzatiság területén.

A véleménynyilvánító szavazásról ugyanakkor mostanáig egyik politikus sem beszélt, és a nyilvánosan elérhető információk szerint ez a területfejlesztési miniszternél tett látogatások során sem került szóba.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Polyák Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu