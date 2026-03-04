Utasok figyelem, átmeneti módosításokról döntött a Wizz Air!

Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

A közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt jövő vasárnapig felfüggesztette izraeli, jordániai és emírségekbeli járatait a Wizz Air. A légitársaság a kieső útvonalak pótlására Sarm-es-Sejk irányába sűrítette menetrendjét.

2026. 03. 04. 15:36
Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem. Erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűrítette Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti tíz alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelentleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. 

A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja
A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. Köszöni utasai türelmét és megértését, az érintett foglalásokkal rendelkező utasait közvetlenül értesíti a rendelkezésre álló lehetőségekről.

Ahogyan írtunk róla, amíg a háború tart és a korlátozások fennállnak, nem várható, hogy visszaáll a térségben az érintett repülőterek és légitársaságok menetrendje. A lecsökkent kapacitás miatt csak kevés járat közlekedik, amelyek főként az országban ragadt utasokat szállítják haza.

