Csak addig van rezsicsökkentés, míg nemzeti kormánya van Magyarországnak

Ismét bebizonyosodott, hogy orosz gáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ezért is sorsdöntő az április 12-i választás – mutatott rá friss Facebook-posztjában Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 13:35
Februárban is a magyarok fizették "Európa messze legkisebb rezsiszámláit", Magyarországon a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szerdán a Facebook-oldalán. Németh Szilárd azt írta, hogy egyszerre négy irányból is óriási veszély leselkedik a rezsicsökkentésre, a megfizethető és biztonságos energiaellátásra.

rezsi
A Tisza Párt az Európai Bizottsággal karöltve mindenáron kinyírná a rezsicsökkentést (Fotó: AFP)

A Brüsszel–Kijev–Tisza-tengely rezsiemelést akar

A kormánybiztos posztjában kifejtette: az első a Brüsszel–Kijev–Tisza-tengely, amely – azért, hogy beavatkozva a magyar választásokba kormányváltást érjen el – „energiaválságot, üzemanyaghiányt, rezsiáremelést akar kierőszakolni” – közölte. Ezért Zelenszkij olajblokád alá vette Magyarországot, és január 27-e óta nem jön kőolaj a Barátság vezetéken, pedig a szakemberek és a műholdfelvételek is azt igazolják, hogy a csővezeték működtetésének semmilyen technikai-műszaki oka nincs – tette hozzá.

„Zelenszkij – Ursula von der Leyennel és Magyar Péterrel összejátszva – merényletet követett el hazánk ellen” – fogalmazott a politikus. Hozzáfűzte, hogy 

a magyar kormány nem hagyja az országot zsarolni, és megtette a szükséges védelmi intézkedéseket és válaszlépéseket: felszabadított 250 ezer tonna kőolajat a stratégiai tartalékból, illetve azonnal blokkolta az EU által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurót és a 20. szankciós csomagot, továbbá megállította az Ukrajnába irányuló gázolajszállítmányokat.

A második veszélynek azt nevezte, hogy az alternatív vezetéken, a horvátországi Adrián sem érkezik kőolaj Magyarországra. A horvát kormány cinikus és törvénysértő módon nem hajtja végre a Lisszaboni Szerződésben foglalt ellátási kötelezettségét, sőt már előre ötszörösére emelte a tranzitdíjat is – írta.

Az iráni rezsim ellen indított háború már ott tart, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, ami a tengeri úton történő kőolaj- és LNG-szállítást bénította meg – ismertette a harmadik veszélyt Németh Szilárd.

A negyedik pedig az, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára 

  • a múlt pénteki 71,25 dollárról 
  • szerda reggelig 83,76 dollárra nőtt, 

ez 12,51 dolláros, 17,56 százalékos emelkedést jelent, de elemzők hosszabb távon nem zárják ki a 100 dollár feletti hordónkénti ár elérését sem – jegyezte meg. Németh Szilárd úgy folytatta, hogy a földgáz európai gáztőzsdei (TTF) fronthavi ára a pénteki megawattóránként 31,45 euróról, ma reggelre 54,29 euróra nőtt, ez 22,84 eurós, 72,62 százalékos emelkedést jelent.

„Sokadszor vált ismét egyértelművé, hogy a Tisza Párt – Magyar Péter vezetésével – brüsszeli és ukránpárti bábkormányként idegen érdekeket érvényesítene, és mindenáron kinyírná a rezsicsökkentést, valamint azonnal bojkottálná az orosz energiahordozók importját. Pedig ismét bebizonyosodott, hogy orosz gáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ezért is sorsdöntő az április 12-i választás. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig, de csak addig van biztonságos és megfizethető energiaellátás, csak addig van rezsicsökkentés. Biztos választás a Fidesz!” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

