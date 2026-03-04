Rendőrök és tűzoltók jelentek meg Galla Miklós házánál – kórházba szállították a humoristát

Váratlan esemény történt szerda reggel Galla Miklós dunaharaszti otthonánál: a humorista házához rendőrautók érkeztek, a Bors információi szerint pedig a művészt időközben kórházba szállították.

Galla Miklós humorista az otthonában (Fotó: Máté Krisztián)

A lap munkatársai a helyszínre is elmentek, ám a művészt már nem találták otthon. A beszámoló szerint a csendes utcában

a reggeli órákban rendőrautók álltak meg a ház előtt.

A Bors úgy értesült, hogy a humorista korábban taxit rendelt, ám a hívást később – rosszullétre hivatkozva – visszamondta. A taxi azonban addigra már úton volt, és meg is érkezett a házhoz, ahol a sofőr hiába kopogott az ajtón.

Nem sokkal később a hatóságok is megjelentek a helyszínen.

A lap által megszólaltatott egyik bennfentes szerint Galla Miklós maga hívta fel a 112-es segélyhívót,

ám egyelőre nem tudni, pontosan mi hangzott el a telefonbeszélgetés során.

Egy szemtanú arról számolt be, hogy a rendőrök rövid időn belül kiérkeztek, ám többszöri felszólításra sem nyitott ajtót senki. Egy arra járó később azt mondta a lapnak: elképzelhető, hogy a humoristát időközben kórházba szállították.

Galla Miklós otthoni ápolásra szorult

A lap korábban arról írt, hogy a humorista jelenleg otthoni ápolásra szorul, sőt egy műtét lehetősége is felmerült, és minden nap szakember gondoskodik róla.

Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

– mondta januárban a lapnak a humorista.

Állapota nemcsak a rajongókat, hanem pályatársait is aggasztja: többen jelezték, hogy készek segíteni, ha szükség van rá.