Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Európa-bajnokság Major Veronika sportlövészet

Egy magyar klasszis az Európa-bajnokság királynője: ötből öt arany

Major Veronika szerdán ott folytatta, ahol egy nappal korábban abbahagyta: a jereváni dobogó tetején. A légfegyveres Európa-bajnokság zárónapján Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar együttes győzött, ezzel utóbbi öt arannyal zárta a kontinensviadalt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 16:40
Major Veronika mind az öt magyar aranyból kivette a részét Fotó: Nemzeti Sport/Nagy Gábor
A hagyományos versenyben vasárnap győztes magyar csapat egyértelmű esélyesként kezdte meg szerdán a trió számot, különösen úgy, hogy több küldöttség már korábban hazautazott, így a versenyre csupán hét együttes nevezett. A rangsoroló szakasznak nem volt tétje, Major Veronikáék azonban ezt is megnyerték 573 körrel, a negyeddöntőben pedig – melyben a legjobb négy között kellett végezni a továbbjutáshoz – 580 körös eredménnyel lettek elsők. Az elődöntőben a magyar hármasnak sikerült a korábbiaknál is jobb teljesítményt nyújtania – gyakorlatilag mindhárom csapattag átlag feletti 20 lövést produkált –, 582 körös eredménnyel megnyerte ezt a szakaszt is, és készülhetett a bolgárok elleni fináléra.

Major Veronika az olimpiai bronz után újabb érmekkel bővítette a gyűjteményét
Major Veronika az olimpiai bronz után újabb érmekkel bővítette a gyűjteményét Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az MTI emlékeztet, az aranycsata favoritja a magyar csapat volt, amely az elődöntőben nyolc körrel lőtt jobbat a bolgároknál, viszont az éremmérkőzésnek más szabályai voltak, mint a korábbi szakaszoknak. Ebben ugyanis nem 20-20 lövést adtak le a versenyzők, hanem lövésenként vetették össze a csapatok eredményeit és amelyik egységnek jobb eredménye volt az adott körben, az két pontot kapott, döntetlen esetén pedig egy-egy pont járt (volna) a feleknek.

A finálé egyértelműen Major Veronikáék elképzelései szerint alakult sokáig, az első három sorozatot megnyerték és 6-0-ra elhúztak, majd 8-2-re is vezettek. Ekkor a bolgárok időt kértek, az azt követő két sorozatot megnyerték, így 8-6-ra felzárkóztak. A verseny ezen pontján a magyarok kértek időt, a rövid pihenő pedig nagyon jót tett, a folytatásban Fábián és Jákó is csak 10 kör feletti eredményeket lőtt és Major Veronika is jól célzott, így végül simán, 16-6-ra megnyerte a döntőt a magyar csapat.

Major Veronika öt arannyal zárt

Nagyon boldog vagyok, hogy ötből öt aranyat szereztem. A csapatban nyert első helyeknek pedig külön örülök 

– idézte Major Veronikát a hazai szövetség közleménye. – Ha azt mondanám, hogy meglepődtem, akkor hazudnék, mert ez a csapat már bizonyított. 2024-ben Győrben is megnyertük a hagyományos csapatversenyt és a trió számot is. Tudtam, hogy a lányok is bele fognak tenni mindent. Az aranymeccseken a tízeseket halmozták, meg is jegyeztem nekik a végén, hogy nagyon-nagyon jól lőttek, és büszke vagyok arra, hogy egy csapatban lehetek velük.

Fábián Sára Ráhel úgy fogalmazott: az történt, amit várt. – Hiszen nem első alkalommal sikerült ez a bravúr, hogy két csapataranyat is nyerjünk egy Európa-bajnokságon. Az összes fordulóban mi lőttünk a legjobban, méghozzá magasan. Nagyon örülök, hogy még az utolsó napon is volt bennünk ennyi erő egy ilyen hosszú Eb-n, hogy ilyen jó eredménnyel tudjunk győzni. Úgy látszik, hogy ez egy nyerő csapat – összegzett Fábián.

– Őszintén szólva a hagyományos csapatverseny első helye után éreztem, hogy bennünk van az erő – árulta el Jákó Miriam. – Úgy éreztem a lőállásban, hogy most mindenkit le tudunk győzni. Azért is küzdöttünk, hogy Verának meglegyen az ötödik aranya, ami hihetetlen teljesítmény. Mindenki nagyon szépen lőtt, és nekem is nagyszerű érzés volt döntőben szerepelni. Flow-ban voltunk, mindenki nagyon akarta, úgyhogy csodálatos élmény volt.

A küldöttség öt aranyéremmel zárta a kontinensviadalt, és Major Veronika mind az öt győzelemnek részese volt. Az olimpiai bronzérmes klasszis vasárnap megnyerte a hagyományos egyéni, valamint – Fábiánnal és Jákóval a – csapatversenyt, hétfőn Nagy Ákos Károllyal a vegyes csapat számban győzött, kedden pedig a szóló számban sem talált legyőzőre. Mindezek mellett Péni István a férfi puskások egyéni olimpiai számában ötödik lett, míg Dénes Eszter a nők hasonló versenyében a hetedik pozícióban végzett.

 

