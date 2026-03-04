Egy magyar klasszis az Európa-bajnokság királynője: ötből öt arany

A hagyományos versenyben vasárnap győztes magyar csapat egyértelmű esélyesként kezdte meg szerdán a trió számot, különösen úgy, hogy több küldöttség már korábban hazautazott, így a versenyre csupán hét együttes nevezett. A rangsoroló szakasznak nem volt tétje, Major Veronikáék azonban ezt is megnyerték 573 körrel, a negyeddöntőben pedig – melyben a legjobb négy között kellett végezni a továbbjutáshoz – 580 körös eredménnyel lettek elsők. Az elődöntőben a magyar hármasnak sikerült a korábbiaknál is jobb teljesítményt nyújtania – gyakorlatilag mindhárom csapattag átlag feletti 20 lövést produkált –, 582 körös eredménnyel megnyerte ezt a szakaszt is, és készülhetett a bolgárok elleni fináléra.

Major Veronika az olimpiai bronz után újabb érmekkel bővítette a gyűjteményét Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az MTI emlékeztet, az aranycsata favoritja a magyar csapat volt, amely az elődöntőben nyolc körrel lőtt jobbat a bolgároknál, viszont az éremmérkőzésnek más szabályai voltak, mint a korábbi szakaszoknak. Ebben ugyanis nem 20-20 lövést adtak le a versenyzők, hanem lövésenként vetették össze a csapatok eredményeit és amelyik egységnek jobb eredménye volt az adott körben, az két pontot kapott, döntetlen esetén pedig egy-egy pont járt (volna) a feleknek.

A finálé egyértelműen Major Veronikáék elképzelései szerint alakult sokáig, az első három sorozatot megnyerték és 6-0-ra elhúztak, majd 8-2-re is vezettek. Ekkor a bolgárok időt kértek, az azt követő két sorozatot megnyerték, így 8-6-ra felzárkóztak. A verseny ezen pontján a magyarok kértek időt, a rövid pihenő pedig nagyon jót tett, a folytatásban Fábián és Jákó is csak 10 kör feletti eredményeket lőtt és Major Veronika is jól célzott, így végül simán, 16-6-ra megnyerte a döntőt a magyar csapat.

Major Veronika öt arannyal zárt

Nagyon boldog vagyok, hogy ötből öt aranyat szereztem. A csapatban nyert első helyeknek pedig külön örülök

– idézte Major Veronikát a hazai szövetség közleménye. – Ha azt mondanám, hogy meglepődtem, akkor hazudnék, mert ez a csapat már bizonyított. 2024-ben Győrben is megnyertük a hagyományos csapatversenyt és a trió számot is. Tudtam, hogy a lányok is bele fognak tenni mindent. Az aranymeccseken a tízeseket halmozták, meg is jegyeztem nekik a végén, hogy nagyon-nagyon jól lőttek, és büszke vagyok arra, hogy egy csapatban lehetek velük.