Váratlan kiszemelt a kispadra: Allegrit csábítja a Real Madrid

A Real Madrid mostanában szinte úgy váltogatja az edzőit, mint más a zokniját. Xabi Alonso júniusi kinevezése után januárban Álvaro Arbeloa vette át a gyeplőt, de csak ideiglenesen, közben hétről hétre új híresztelések kaptak szárnyra arról, hogy az idény végén ki kaphatja meg a nemes feladatot. Leggyakrabban arról lehetett hallani, hogy Florentino Pérez klubelnök Jürgen Kloppot szemelte ki a posztra, de a Liverpool egykori menedzsere elmondása szerint nem tervez visszatérni az edzői pályára, folytatná a Red Bull globális futballigazgatójaként végzett munkáját – még ha a legutóbbi pletykákban más is szerepelt. A Corriere dello Sport szerint emiatt is más irányba fordult a Real Madrid figyelme, mégpedig Massimiliano Allegri felé.

Allegri (balra) korábban már nemet mondott a Real Madridnak, ekkor Ancelotti lett az edző Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Allegri már kétszer kikosarazta a Real Madridot

A hírek szerint a királyi gárda már fel is vette a kapcsolatot az olasz edzővel – nem először.

Allegri ugyanis már 2019-ben és 2021-ben is közel állt ahhoz, hogy a spanyol fővárosban kössön ki, sőt öt éve már meg is állapodott a Real Madriddal, de aztán visszakozott, és az Andrea Agnellivel, a Juventus elnökével való találkozója után inkább visszatért Torinóba, a blancóknál pedig Carlo Ancelotti váltotta Zinedine Zidane-t.

Ezúttal sem lenne egyszerű művelet megszerezni Allegrit, aki jelenleg az AC Milant irányítja, és 2027 nyaráig elkötelezte magát a piros-feketékhez. A szerződésében ugyanakkor van kivásárlási záradék, ez utat nyithat a Real Madrid felé.

Már a múlt héten arról cikkeztek Olaszországban, hogy Allegri a jövőjét fontolgatja Milánóban, de a lehetséges távozásáról szóló pletykákat akkor az 58 éves tréner azonnal cáfolta.

– Teljes az összhang a klubbal az ezen a héten napvilágot látott híresztelésekkel kapcsolatban. Természetesen minden megbeszélés során lehetnek eltérő nézőpontok. A lényeg, hogy mindenki az AC Milan érdekeit szem előtt tartva dolgozzon. Nagyon boldog vagyok, hogy tizenöt év után visszatérhettem a Milanhoz, és csodálatos játékosokkal dolgozhatok együtt. A klub a Milan jövőjét tervezi és építi. Ehhez el kell érnünk a legfontosabb célt, márciusban ehhez meglehetősen jó pozícióban vagyunk – nyilatkozta Allegri, majd még egyszer nyomatékosította, hogy teljes az összhang közte és a klub között.