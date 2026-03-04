Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

Real MadridMassimiliano AllegriAC Milan

Váratlan kiszemelt a kispadra: Allegrit csábítja a Real Madrid

Több nevet is bedobtak már a kalapba, hogy ki válthatja Álvaro Arbeloát a Real Madrit vezetőedzőjeként. Szerdán az olasz sajtó egy új jelöltről számolt be, a Corriere dello Sport értesülései szerint a Real Madrid fel is vette már a kapcsolatot Massimiliano Allegrivel, aki jelenleg az AC Milant irányítja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 17:39
Álvaro Arbeloa sem marad sokáig a Real Madrid vezetőedzője Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid mostanában szinte úgy váltogatja az edzőit, mint más a zokniját. Xabi Alonso júniusi kinevezése után januárban Álvaro Arbeloa vette át a gyeplőt, de csak ideiglenesen, közben hétről hétre új híresztelések kaptak szárnyra arról, hogy az idény végén ki kaphatja meg a nemes feladatot. Leggyakrabban arról lehetett hallani, hogy Florentino Pérez klubelnök Jürgen Kloppot szemelte ki a posztra, de a Liverpool egykori menedzsere elmondása szerint nem tervez visszatérni az edzői pályára, folytatná a Red Bull globális futballigazgatójaként végzett munkáját – még ha a legutóbbi pletykákban más is szerepelt. A Corriere dello Sport szerint emiatt is más irányba fordult a Real Madrid figyelme, mégpedig Massimiliano Allegri felé.

Allegri (balra) korábban már nemet mondott a Real Madridnak, ekkor Ancelotti lett az edző
Allegri (balra) korábban már nemet mondott a Real Madridnak, ekkor Ancelotti lett az edző Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Allegri már kétszer kikosarazta a Real Madridot

A hírek szerint a királyi gárda már fel is vette a kapcsolatot az olasz edzővel – nem először. 

Allegri ugyanis már 2019-ben és 2021-ben is közel állt ahhoz, hogy a spanyol fővárosban kössön ki, sőt öt éve már meg is állapodott a Real Madriddal, de aztán visszakozott, és az Andrea Agnellivel, a Juventus elnökével való találkozója után inkább visszatért Torinóba, a blancóknál pedig Carlo Ancelotti váltotta Zinedine Zidane-t.

Ezúttal sem lenne egyszerű művelet megszerezni Allegrit, aki jelenleg az AC Milant irányítja, és 2027 nyaráig elkötelezte magát a piros-feketékhez. A szerződésében ugyanakkor van kivásárlási záradék, ez utat nyithat a Real Madrid felé.

Már a múlt héten arról cikkeztek Olaszországban, hogy Allegri a jövőjét fontolgatja Milánóban, de a lehetséges távozásáról szóló pletykákat akkor az 58 éves tréner azonnal cáfolta.

– Teljes az összhang a klubbal az ezen a héten napvilágot látott híresztelésekkel kapcsolatban. Természetesen minden megbeszélés során lehetnek eltérő nézőpontok. A lényeg, hogy mindenki az AC Milan érdekeit szem előtt tartva dolgozzon. Nagyon boldog vagyok, hogy tizenöt év után visszatérhettem a Milanhoz, és csodálatos játékosokkal dolgozhatok együtt. A klub a Milan jövőjét tervezi és építi. Ehhez el kell érnünk a legfontosabb célt, márciusban ehhez meglehetősen jó pozícióban vagyunk – nyilatkozta Allegri, majd még egyszer nyomatékosította, hogy teljes az összhang közte és a klub között.

Klopp, Allegri, Emery?

Ha a fent említett két jelölt egyikét sem sikerül megszerezni, elképzelhető, hogy Unai Emeryre veti ki a hálóját a Real Madrid, sőt lapértesülések szerint már egyeztettek is egymással a felek.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.