A Tiszának elemi érdeke, hogy hazánkban olajkáosz, válság és üzemanyag-árrobbanás törjön ki

„Felháborítanak a Tisza Párt dolgozói Shell-részvényekkel kitömött, ideejtőernyőztetett ügynök képviselői, akik kussolnak a mai napig azon, hogy Ukrajna zsarolja hazánkat” − írta Radics Béla legújabb Facebook-posztjában.

Kapitány István és Magyar Péter jó kapcsolatot ápolnak (Forrás: Facebook)

A fővárosi fideszes önkormányzati képviselőt az háborította fel, hogy „ma mindenféle Kapitány Istvánok, Bujdosó Andreák több százmilliót, sőt, milliárdokat keresnek azon, hogy egy ország szívatni próbál bennünket”.

Nekik elemi érdekük az, hogy hazákban olajkáosz, válság és üzemanyagár-robbanás törjön ki!

– írta a tiszás politikusokról Radics.

„Ők a halál vámszedői, akik a háborún nyerészkednek! Ők a részvényárfolyamot képviselik, nem a magyar embereket! Ők kussolnak, és amíg a magyar emberek fizetnek, addig ők szépen, csendben nyerészkednek és a mi kárunkon gennyesre keresik magukat! Ők a káoszban érdekeltek, mi a békében! A Tisza Párt egy brüsszeli lerakat, az egyik fészek pedig a Shell, ahonnan iderepítették a kipróbált globalista végrehajtókat. Nem kérünk belőlük, ahogyan a háborún legtöbbet kereső Shellből sem! A lábam sem teszem be többet egy Shell-kútra!” – szögezte le Radics Béla.