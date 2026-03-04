A kórházból tűnt el Sándor, azóta se dolgozni, se haza nem ment

A pócspetri 64 éves Márta Sándort keresi nagyon a rendőrség, miután eltűnt a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból február 20-án – írja a rendőrségi portál.
Hozzáfűzik, a férfi azóta az otthonába nem tért haza, és a munkaadójánál sem jelentkezett. A megtalálására, illetve a jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről tud valamit, az jelentkezzen személyesen a nyírbátori rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.
