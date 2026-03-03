Sárkeresztúrról érkezett bejelentés a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Tűzszerész Ügyeletére, ahol egy veteményes rendezése közben került elő egy feltételezett robbanótest – adták hírül a közösségi oldalukon.
Békésen kertészkedtek a ház udvarán, nem hittek a szemüknek, hogy mi várta őket a föld alatt, a kert végében
Sárkeresztúrról érkezett a bejelentés.
A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok, Mészáros Sándor zászlós megállapította, hogy egy második világháborús, szovjet kézigránátot találtak. A terület átvizsgálása során további három szovjet, 82 milliméteres aknagránátot és 16 üres tüzérségi hüvelyt emeltek ki a földből. Az eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.
Arra kértek továbbá, hogy ha bárki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, azonnal értesítse a rendőrséget, hogy el tudják szállítani a veszélyes eszközöket.
