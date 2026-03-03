sárkeresztúrmagyar honvédségtűzszerész

Békésen kertészkedtek a ház udvarán, nem hittek a szemüknek, hogy mi várta őket a föld alatt, a kert végében

Sárkeresztúrról érkezett a bejelentés.

Sárkeresztúrról érkezett bejelentés a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Tűzszerész Ügyeletére, ahol egy veteményes rendezése közben került elő egy feltételezett robbanótest – adták hírül a közösségi oldalukon. 

Fotó: Mészáros Sándor zászlós / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok, Mészáros Sándor zászlós megállapította, hogy egy második világháborús, szovjet kézigránátot találtak. A terület átvizsgálása során további három szovjet, 82 milliméteres aknagránátot és 16 üres tüzérségi hüvelyt emeltek ki a földből. Az eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

Arra kértek továbbá, hogy ha bárki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, azonnal értesítse a rendőrséget, hogy el tudják szállítani a veszélyes eszközöket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

