Villámcsapásszerűen, minden előjel nélkül érkezett a hideg zuhany a Tolna vármegyei bálban

Éppen nagyon jó hangulat uralkodott a Tolna vármegyei településen megrendezett bálban, mire hirtelen egy 70 év körüli bálozó nő össze nem esett a táncparketten.
Többen azonnal a nőhöz rohantak, köztük Balogh Attila szabadnapos mentős is, aki rögtön értesítette a mentőket. Elsőként mentőautó érkezett a helyszínre, ekkor a betegnek még görcsrohama zajlott, majd összeomlott a keringése. A mentők azonnal újraélesztésbe kezdtek, ami sikerre vezetett és a nő keringése visszatért.
Ekkor esetkocsi csatlakozott az ellátáshoz, majd, miután sikerült stabilizálni az állapotát, kórházba szállították a beteget.
