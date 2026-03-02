Villámcsapásszerűen, minden előjel nélkül érkezett a hideg zuhany a Tolna vármegyei bálban

Többen azonnal a nőhöz rohantak, köztük Balogh Attila szabadnapos mentős is, aki rögtön értesítette a mentőket. Elsőként mentőautó érkezett a helyszínre, ekkor a betegnek még görcsrohama zajlott, majd összeomlott a keringése. A mentők azonnal újraélesztésbe kezdtek, ami sikerre vezetett és a nő keringése visszatért.