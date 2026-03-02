tolnamentőbál

Villámcsapásszerűen, minden előjel nélkül érkezett a hideg zuhany a Tolna vármegyei bálban

Kevésen múlt, hogy ne halállal végződjön a móka.

2026. 03. 02.
Éppen nagyon jó hangulat uralkodott a Tolna vármegyei településen megrendezett bálban, mire hirtelen egy 70 év körüli bálozó nő össze nem esett a táncparketten.

Többen azonnal a nőhöz rohantak, köztük Balogh Attila szabadnapos mentős is, aki rögtön értesítette a mentőket. Elsőként mentőautó érkezett a helyszínre, ekkor a betegnek még görcsrohama zajlott, majd összeomlott a keringése. A mentők azonnal újraélesztésbe kezdtek, ami sikerre vezetett és a nő keringése visszatért.

Ekkor esetkocsi csatlakozott az ellátáshoz, majd, miután sikerült stabilizálni az állapotát, kórházba szállították a beteget. 

