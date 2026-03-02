Szombaton Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított Irán ellen. Benjamin Netanjahu az Oroszlán üvöltése hadművelet céljaként az iráni rendszer megdöntését jelölte meg. Vasárnap megerősítették Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah halálhírét, amit követően a térségben drámai mértékben fokozódott a helyzet. Teherán példátlan válaszcsapásokba kezdett. Az izraeli vezérkari főnök, Éjal Zamír hétfőn arról beszélt, hogy hosszabb, több napig tartó, intenzív harcokra kell készülni – számolt be róla az Origo.
Az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, a Hezbollah is csatlakozott
Robbanásszerűen eszkalálódik a közel-keleti válság. A térségből sorra érkeznek a jelentések rakétacsapásokról, légitámadásokról és civil áldozatokról, miközben a Hezbollah is bekapcsolódott az összecsapásokba. Izraeli politikai vezetők történelmi fordulópontról beszélnek, és arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus kimenetele alapjaiban rajzolhatja át a régió jövőjét. Irán több olyan országot és helyszínt is célba vett a Perzsa-öböl térségében, amelyek nem vettek részt az ellene irányuló akciókban.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, elhúzódó közel-keleti konfliktusra figyelmeztet a szakértő. A konfliktus egyre több országot érint, már a libanoni Hezbollah is becsatlakozott a háborúba. A libanoni egészségügyi tárca közlése szerint Bejrútban és Dél-Libanonban az izraeli támadások következtében legalább 31-en vesztették életüket, 149-en pedig megsebesültek.
Bár a Hezbollah ereje jelentősen csökkent az elmúlt másfél évben elszenvedett izraeli csapások után, az Iránhoz fűződő ideológiai, vallási és pénzügyi kötődései miatt gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, hogy belépjen a háborúba, amely mára a Közel-Kelet szinte teljes térségét érinti.
Az Öböl-menti országokból sorra jelentettek iráni akciókat: Bahreinben és Dubajban robbanásokról számoltak be, Kuvaitban pedig füstöt észleltek az amerikai nagykövetség közelében. A kuvaiti hadsereg bejelentette, hogy több amerikai harci repülőgép zuhant le az ország területén. Vasárnap egy iráni rakéta csapódott be az izraeli Beit Semes városában, kilenc ember halálát okozva. Cipruson egy brit RAF-támaszpontot ért feltételezett dróntámadás.
Izrael államfője, Jichák Hercog a BBC Radio 4 Today műsorában arról beszélt, hogy a térség jövője az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kimenetelétől függ. Úgy fogalmazott: történelmi fordulóponthoz érkeztek, és az akció sikerétől függ a Közel-Kelet jövője. Az Iráni Iszlám Köztársaságot „a gonosz birodalmának” nevezte, amely el akarja pusztítani Izraelt, és hangsúlyozta, hogy bizonyítékaikat megosztják brit és más szövetségeseikkel, valódi változást kívánnak elérni a térségben.
Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper kijelentette:
Irán több olyan országot és helyszínt is célba vett a Perzsa-öböl térségében, amelyek nem vettek részt az ellene irányuló akciókban, ami szerinte a rezsim felelőtlenségét mutatja.
Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság nem kapcsolódott be az Irán elleni támadásokba, ugyanakkor korábban bejelentették: engedélyezik az Egyesült Államoknak brit támaszpontok használatát védelmi jellegű csapásokhoz iráni rakétaállások ellen.
Borítókép: Rakéták csapódtak be Izraelben (Fotó: AFP)
