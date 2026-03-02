Trump: Nagyot csalódtam a brit miniszterelnökben a brit támaszpontok használatának tilalma miatt

Az amerikai elnök szerint „ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban”.

A brit kormány nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva először valóban nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez. Starmer azonban hétfő hajnalban bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhatja a brit támaszpontokat.

A brit kormányfő a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában közölte: a brit királyi légierő (RAF) harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP/Jonathan Brady)

Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Jóllehet Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint a ciprusi Akrotíri, az Angliában működő Fairford és Diego Garcia is e támaszpontok közé tartozik.

Trump Londonra mutat

Donald Trump a The Daily Telegraph-nak adott hétfői interjúban kijelentette: Londonnak mindig is engedélyeznie kellett volna Diego Garcia amerikai használatát az iráni támadásokhoz, hiszen a teheráni rezsim Nagy-Britanniában is számos ember haláláért felelős.