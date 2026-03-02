TrumpNagy-BritanniatámaszpontEgyesült Államokhasználat

Trump: Nagyot csalódtam a brit miniszterelnökben a brit támaszpontok használatának tilalma miatt

Donald Trump amerikai elnök közölte hétfőn, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt. Elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok négyheti időtartamot vett figyelembe az iráni hadműveletek tervezéséhez, bár az iráni felső vezetés tagjait a vártnál sokkal hamarabb sikerült "kiiktatni".

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 02. 15:33
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott, a lap online kiadásán hétfőn megjelent interjúban úgy fogalmazott: „túlságosan hosszú ideig tartott”, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légitámaszpont használatát, írja az MTI. 

Trump
Donald Trump amerikai elnök felszáll az Air Force One fedélzetére a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren 2026. március 1-jén (Fotó :Getty Images/AFP/Roberto Schmidt) 

Az amerikai elnök szerint „ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban”.

A brit kormány nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva először valóban nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez. Starmer azonban hétfő hajnalban bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhatja a brit támaszpontokat.

A brit kormányfő a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában közölte: a brit királyi légierő (RAF) harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.

Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks as he makes a statement from Downing Street in central London on February 28, 2026, following the US and Israel's strikes on Iran. The United States and Israel launched strikes against Iran on Saturday, sending columns of smoke rising over Tehran as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles across the region. (Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP)
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP/Jonathan Brady)

Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Jóllehet Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint a ciprusi Akrotíri, az Angliában működő Fairford és Diego Garcia is e támaszpontok közé tartozik.

Trump Londonra mutat

Donald Trump a The Daily Telegraph-nak adott hétfői interjúban kijelentette: Londonnak mindig is engedélyeznie kellett volna Diego Garcia amerikai használatát az iráni támadásokhoz, hiszen a teheráni rezsim Nagy-Britanniában is számos ember haláláért felelős.

Az amerikai elnök megismételte azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy Nagy-Britanniának nem lett volna szabad átengednie Mauritius számára a Chagos-szigetek feletti fennhatóságot, mivel Mauritius „soha nem volt ennek a területnek a jogszerű tulajdonosa”.

This satellite image released on April 2, 2025 and taken on March 29 by Planet Labs PBC shows four American B-2 bomber planes on the tarmac of Mauritius' US military base on Diego Garcia island as well as six logistical Stratotanker aircrafts for in-flight refueling. The United States is increasing the number of aircraft carriers deployed in the Middle East to two, keeping one that is already there and sending another from the Indo-Pacific, the Pentagon said April 2, 2025. The announcement comes as US forces hammer Yemen's Huthi rebels with near-daily air strikes in a campaign aimed at ending the threat they pose to civilian shipping and military vessels in the region. (Photo by Handout / Planet Labs / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / 2025 PLANET LABS PBC" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a 2025. április 2-án közzétett műholdkép négy amerikai B-2-es bombázót mutat a Diego Garcia-szigeten található mauritiusi amerikai katonai bázis kifutópályáján (Fotó: Planet Labs/AFP)

Diego Garcia, ahol hatalmas brit-amerikai támaszpont működik, a szigetcsoport legnagyobb tagja. A támaszpont építése érdekében Nagy-Britannia évtizedekkel ezelőtt kitelepítette a szigetek őslakosságát és a korona fennhatósága alá vonta a területet, de néhány hónapja megállapodott a mauritiusi kormánnyal a Chagos-szigetek feletti szuverenitás átadásáról.

A szerződésben ugyanakkor szerepel egy lízingzáradék, amelynek alapján Nagy-Britannia 99 évre – évente több mint százmillió fontért – fenntartja szuverén felségjogát Diego Garcia felett. Ennek ellenére azonban az amerikai kormány és személyesen Trump is rendszeresen súlyos bírálatokkal illeti az egyezményt, arra a véleményére hivatkozva, hogy a megállapodás nem garantálja a stratégiai fontosságú Diego Garcia-i támaszpont jövőjét.

A hétfői Telegraph-interjúban az Irán elleni hadműveletek várható időtartamáról szólva az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok mindig is négy hétig tartó műveletekkel számolt, ezen belül pedig azzal, hogy két-három hét alatt sikerül „kiiktatni az iráni vezetés „egyes tagjait”, ugyanakkor „egyetlen nap alatt, vagyis jóval a menetrend előtt kiiktattuk mindegyiküket”. Trump szerint az irániak „kétségbeesetten” törekszenek a megállapodásra, „de én erre azt mondom, hogy ezt a megállapodást már egy hete meg kellett volna kötniük”.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Saul Loeb)

