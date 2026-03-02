Tévedések és félrevezető információk terjednek a Budapest-Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban

Lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. Egyetlen szó sem igaz például abból az „értesülésből”, hogy az állomásokon a váltók kezelése tilos lenne. A rendkívüli küldeményekként közlekedtetett úgynevezett big cube konténerek szállításának sincs semmilyen műszaki akadálya a pályán, az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési eljárás épp a héten zárul.

A sajtó téves állításával ellentétben a csatlakozó vonalakról be lehet haladni az állomásokra (például Kiskunhalasra) az úgynevezett ETCS fedélzeti berendezés nélkül is, amiképpen lehet a vonatbefolyásoló rendszer nélkül állomási tolatási mozgást és iparvágány kiszolgálást is végezni. Hasonló a helyzet a szerb és az uniós vonatbefolyásolási rendszer közötti összhang megteremtésével, amely szükséges ahhoz, hogy például a kínai gyártmányú, szerb Soko (Sólyom) motorvonatok az Európai Unióban is közlekedhessenek.

Ennek biztosítása a személyforgalom indításáig megtörténik, ez sem lesz akadálya tehát a lehető leggyorsabb határátmenetnek, a járműváltás nélküli, folyamatos közlekedésnek Belgrád és Budapest, illetve az EU más desztinációi között.

A határátmenet időigényét egyetlen objektív, a vasúttársaságokon túlmutató ok befolyásolja kedvezőtlenül: az a tény, hogy Szerbia nem része a schengeni övezetnek. A két ország határrendészetért felelős szervei azonban ezt az adottságot is a lehető leggyorsabb – és még Brüsszel számára is elfogadható – megoldással igyekeznek hatékonyan kezelni.

A személyforgalom is elindul

A személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik. Ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel tér vissza a teherforgalom. Az árufuvarozói igények felmérése alapján a szakemberek úgy számolnak, hogy az új pálya a harmadik negyedévre éri el a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat. A vasúti árufuvarozási piac részéről már most jelentős az érdeklődés: több meghatározó vasúttársaság – köztük a GYSEV Cargo Zrt., a CER Hungary Zrt., a Central Railways a.s., a Rail Cargo Hungária Zrt. – készül nagy tömegű, határátlépő tehervonatok közlekedtetésére Európa egyik legújabb észak-keleti tengelyű kötöttpályás logisztikai útvonalán.

Az építési költségeket nem lehet összehasonlítani

A vonalon a tehervonati közlekedést jelképesen a nemzeti vasúttársaság kezdte meg: a MÁV Rail Tours Kft. tehervonata február 27-én pontban nulla órakor gurult ki Ferencvárosból egy olyan szerelvénnyel, amelyet a MÁV mozdonyállomány-megújítási programja keretében érkezett Siemens Vectron vontatott.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi és szerbiai építési költségeit nem lehet összehasonlítani egymással, mert azoknak egészen más a műszaki tartalma.

A legnagyobb különbség az, hogy magyar oldalon nemcsak a pályaépítést, hanem az összes pályamenti infrastruktúraelemet beleszámítjuk az összköltségvetésbe, tehát a 13 vasútállomási épületet (ebből öt vadonatúj, nyolc pedig érdemben korszerűsített), valamint a 381 P+R és a 410 B+R parkolót, a 13 gyalogos aluljárót, a 26 – akadálymentességet szolgáló – liftet, továbbá a 177 ezer négyzetméternyi zajvédőfalat is. Ugyancsak ebbe a költségvetésbe tartozik bele a két vadonatúj felüljáró és a 91 vasúti átjáró újjáépítése és korszerűsítése is. (Tudomásunk szerint a szerb oldalon épült különszintű keresztezések jelentős részét nem a konkrét pályafejlesztés keretében számolták el.)