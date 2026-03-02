vasútBudapest-Belgrád vasútvonalközlekedés

Tévedések és félrevezető információk terjednek a Budapest-Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban

A vasútvonal működésének biztosítása folyamatos és zavartalan.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:17
A Budapest-Belgrád vasútvonal működésének biztosítása folyamatos és zavartalan Forrás: Facebook / Hegyi Zsolt
Lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. Egyetlen szó sem igaz például abból az „értesülésből”, hogy az állomásokon a váltók kezelése tilos lenne. A rendkívüli küldeményekként közlekedtetett úgynevezett big cube konténerek szállításának sincs semmilyen műszaki akadálya a pályán, az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési eljárás épp a héten zárul.

A sajtó téves állításával ellentétben a csatlakozó vonalakról be lehet haladni az állomásokra (például Kiskunhalasra) az úgynevezett ETCS fedélzeti berendezés nélkül is, amiképpen lehet a vonatbefolyásoló rendszer nélkül állomási tolatási mozgást és iparvágány kiszolgálást is végezni. Hasonló a helyzet a szerb és az uniós vonatbefolyásolási rendszer közötti összhang megteremtésével, amely szükséges ahhoz, hogy például a kínai gyártmányú, szerb Soko (Sólyom) motorvonatok az Európai Unióban is közlekedhessenek. 

Ennek biztosítása a személyforgalom indításáig megtörténik, ez sem lesz akadálya tehát a lehető leggyorsabb határátmenetnek, a járműváltás nélküli, folyamatos közlekedésnek Belgrád és Budapest, illetve az EU más desztinációi között.

A határátmenet időigényét egyetlen objektív, a vasúttársaságokon túlmutató ok befolyásolja kedvezőtlenül: az a tény, hogy Szerbia nem része a schengeni övezetnek. A két ország határrendészetért felelős szervei azonban ezt az adottságot is a lehető leggyorsabb – és még Brüsszel számára is elfogadható – megoldással igyekeznek hatékonyan kezelni.

 

A személyforgalom is elindul

A személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik. Ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel tér vissza a teherforgalom. Az árufuvarozói igények felmérése alapján a szakemberek úgy számolnak, hogy az új pálya a harmadik negyedévre éri el a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat. A vasúti árufuvarozási piac részéről már most jelentős az érdeklődés: több meghatározó vasúttársaság – köztük a GYSEV Cargo Zrt., a CER Hungary Zrt., a Central Railways a.s., a Rail Cargo Hungária Zrt. – készül nagy tömegű, határátlépő tehervonatok közlekedtetésére Európa egyik legújabb észak-keleti tengelyű kötöttpályás logisztikai útvonalán.  

 

Az építési költségeket nem lehet összehasonlítani

A vonalon a tehervonati közlekedést jelképesen a nemzeti vasúttársaság kezdte meg: a MÁV Rail Tours Kft. tehervonata február 27-én pontban nulla órakor gurult ki Ferencvárosból egy olyan szerelvénnyel, amelyet a MÁV mozdonyállomány-megújítási programja keretében érkezett Siemens Vectron vontatott.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi és szerbiai építési költségeit nem lehet összehasonlítani egymással, mert azoknak egészen más a műszaki tartalma.

A legnagyobb különbség az, hogy magyar oldalon nemcsak a pályaépítést, hanem az összes pályamenti infrastruktúraelemet beleszámítjuk az összköltségvetésbe, tehát a 13 vasútállomási épületet (ebből öt vadonatúj, nyolc pedig érdemben korszerűsített),  valamint a 381 P+R és a 410 B+R parkolót, a 13 gyalogos aluljárót, a 26 – akadálymentességet szolgáló – liftet, továbbá  a 177 ezer négyzetméternyi zajvédőfalat is. Ugyancsak ebbe a költségvetésbe tartozik bele a két vadonatúj felüljáró és a 91 vasúti átjáró újjáépítése és korszerűsítése is. (Tudomásunk szerint a szerb oldalon épült különszintű keresztezések jelentős részét nem a konkrét pályafejlesztés keretében számolták el.)

Ráadásul – épp az újvidéki tragédia miatt – az Építési és Közlekedési Minisztérium tárcavezetője, Lázár János szigorú, minden részletre kiterjedő, független, a német műszaki felügyeleti egyesület által kidolgozott ún. TÜV-vizsgálat lefolytatását is elrendelte a vonal teljes magyarországi hosszán, ami a vasúti épületektől a műtárgyakon át egészen a biztosítóberendezések ellenőrzéséig minden infrastruktúraelemre kiterjed. Ez a biztonsági audit szintén a magyar költségvetés részét képezi. „Hadházy képviselő úr szintén téved. A fővágányok, amelyeken a teher- és személyforgalom zajlik majd, kizárólag vadonatúj anyagok felhasználásával épültek. Máshonnan kibontott, de minden szigorú fizikai paraméternek és biztonsági előírásnak megfelelő, minősített sínszál vagy zúzott kő kizárólag a tároló- vagy mellékvágányok esetében került felhasználásra, ahova nagy marhaság lett volna a legdrágább, új anyagokat beépíteni. Hadházy képviselő úrnak a felfedezésével tehát csak azt sikerül bizonyítania, hogy a Budapest–Belgrád vasút magyarországi szakasza a lehető legjózanabb forrásfelhasználás mellett épült” – olvasható a közleményben, melyet Csepreghy Nándor miniszterhelyettes jegyez.

Mindeközben minden részletre kiterjedő, rendszeres egyeztetés folyik a szerb féllel, amelynek következő állomása a március 5-én tartandó kormányközi egyeztetés lesz Aleksandra Sofronijevićcsal, a Szerb Köztársaság építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszterével Belgrádban.

Az egyeztetésen egyebek mellett a határzónában elvégzendő munkálatokról, a magyar és szerb GSM-R hálózati kapcsolatokról, a strukturális alrendszerek (CCS, infrastruktúra és energia) tanúsításának befejezéséről, valamint a felső vezeték kétoldali feszültség alá helyezéséről, továbbá a menet közbeni határellenőrzés lehetőségeiről egyeztetünk a szerb féllel. A Budapest–Belgrád vasútvonal működésének biztosítása folyamatos és zavartalan.

 

 

