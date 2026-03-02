Ursula von der Leyennek most ki kell terítenie a lapjait: Robert Fico találkozni akar az ukrán olajblokád ügyében

Erre a tárgyalásra Robert Fico szerint még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni. Az ukrán elnök a múlt hét folyamán hívta találkozóra Robert Ficót. Ennek lehetséges időpontjával kapcsolatban a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az ukrán elnöki hivatal közlésére hivatkozva hétfőn azt írta, hogy az ukrán fél március 6-át vagy 9-ét ajánlotta.

Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A szlovák miniszterelnök az Ursula von der Leyennel javasolt találkozóval kapcsolatban azt mondta: a legjobb az lenne, ha ez Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg. Ezzel összefüggésben rámutatott: a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindítása jelenleg nem szlovák-ukrán, sem pedig magyar-ukrán probléma.