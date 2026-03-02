európai bizottságrobert ficoursula von der leyenukrán

Ursula von der Leyennek most ki kell terítenie a lapjait: Robert Fico találkozni akar az ukrán olajblokád ügyében

Robert Fico találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindításáról - ezt maga a szlovák miniszterelnök jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 19:00
Fotó: ALEX BRANDON Forrás: POOL
Erre a tárgyalásra Robert Fico szerint még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni. Az ukrán elnök a múlt hét folyamán hívta találkozóra Robert Ficót. Ennek lehetséges időpontjával kapcsolatban a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az ukrán elnöki hivatal közlésére hivatkozva hétfőn azt írta, hogy az ukrán fél március 6-át vagy 9-ét ajánlotta.

Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A szlovák miniszterelnök az Ursula von der Leyennel javasolt találkozóval kapcsolatban azt mondta: a legjobb az lenne, ha ez Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg. Ezzel összefüggésben rámutatott: a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindítása jelenleg nem szlovák-ukrán, sem pedig magyar-ukrán probléma. 

Ma ez egy európai-ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Ukrajnáén-e, és saját magának fog kárt okozni - mert a kőolaj a legegyszerűbben ezen a vezetéken keresztül tud elérkezni hozzánk -, vagy végre elismeri, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van ebben a kérdésben

– hangsúlyozta Robert Fico, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte. A miniszterelnök kiemelte: a helyzet komoly, és az ügyről pár napon belül tárgyalni akar az EB vezetésével. 

A szlovák és magyar igények nagy részét kielégítő kőolajszállítás január 27-én állt le az ukrajnai háború körülményei között, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges. 

Ez utóbbiról az ukrán fél azt állítja, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása, ugyanakkor az erre vonatkozó kérés ellenére nem tették lehetővé, hogy a fennálló helyzetről szlovák vagy uniós küldöttség meggyőződhessen. Emiatt Szlovákia már korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentették az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását, valamint azt is, hogy Szlovákia nem nyújt több vészhelyzeti segítséget az ukrán elektromos hálózat stabilizálásához.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

