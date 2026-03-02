Az amerikai lapnak adott interjú során Trump úgy fogalmazott: meglátása szerint három olyan személy is van, aki alkalmas lehet az Iszlám Köztársaság irányítására.
Trump három lehetséges jelöltet lát Irán élére
Donald Trump amerikai elnök a The New York Times című lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy szerinte három „nagyon jó jelölt” is szóba jöhet Irán jövőbeli vezetésére. A politikus azonban nem nevezte meg, pontosan kikre gondol.
Trump neveket egyelőre nem mondott
Amikor az újság konkrét neveket kért, az amerikai elnök elzárkózott a válaszadástól.
A kijelentés előzménye, hogy az iráni állami televízió korábban arról számolt be: az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei február 28-án reggel egy, a rezidenciája ellen végrehajtott támadásban életét vesztette. A hivatalos közlés szerint Iránban negyvennapos gyászt rendeltek el, írta az Origo.
A fejlemények újabb bizonytalanságot hozhatnak a térségben, miközben Washington és Teherán viszonya továbbra is rendkívül feszült.
Borítókép: Egy repülőgép egy „Köszönjük Trumpnak az iráni néptől” feliratú táblát húz (Fotó: Getty Images/AFP/Apu Gomes)
