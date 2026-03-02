Trump három lehetséges jelöltet lát Irán élére

A kijelentés előzménye, hogy az iráni állami televízió korábban arról számolt be: az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei február 28-án reggel egy, a rezidenciája ellen végrehajtott támadásban életét vesztette. A hivatalos közlés szerint Iránban negyvennapos gyászt rendeltek el, írta az Origo.