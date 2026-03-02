TrumpIránvezetőjelölt

Trump három lehetséges jelöltet lát Irán élére

Donald Trump amerikai elnök a The New York Times című lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy szerinte három „nagyon jó jelölt” is szóba jöhet Irán jövőbeli vezetésére. A politikus azonban nem nevezte meg, pontosan kikre gondol.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 02. 20:13
Egy repülőgép egy „Köszönjük Trumpnak az iráni néptől” feliratú táblát húz Fotó: Apu Gomes Forrás: Getty Images/AFP
Az amerikai lapnak adott interjú során Trump úgy fogalmazott: meglátása szerint három olyan személy is van, aki alkalmas lehet az Iszlám Köztársaság irányítására. 

Trump
Tüntető tömeg Ali Hamenei halála után (Fotó: AFP)

Trump neveket egyelőre nem mondott

Amikor az újság konkrét neveket kért, az amerikai elnök elzárkózott a válaszadástól.

A kijelentés előzménye, hogy az iráni állami televízió korábban arról számolt be: az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei február 28-án reggel egy, a rezidenciája ellen végrehajtott támadásban életét vesztette. A hivatalos közlés szerint Iránban negyvennapos gyászt rendeltek el, írta az Origo.

A fejlemények újabb bizonytalanságot hozhatnak a térségben, miközben Washington és Teherán viszonya továbbra is rendkívül feszült.

Borítókép: Egy repülőgép egy „Köszönjük Trumpnak az iráni néptől” feliratú táblát húz (Fotó: Getty Images/AFP/Apu Gomes) 

