Mutatjuk mire képes a háború egy modern városban + videók

A Kyiv Independent korabeli beszámolója szerint a támadások kulcsfontosságú energetikai létesítményeket semmisítettek meg. Ihor Terekhov március 24-én a nemzeti televíziónak azt mondta:

az orosz rakéta- és dróntámadások elpusztították Harkiv hőerőművét és az összes elektromos alállomását.

Március 22-én Oroszország több mint 150 rakétát és drónt indított ukrán városok és kritikus infrastruktúrák ellen. A hőerőmű leállt, és ezzel a város elveszítette hő- és villamosenergia-termelési kapacitásának nagy részét.

A csapás megrongálta Ukrajna legnagyobb vízerőművét, a Dnyiprói Vízerőművet is.

A Naftogaz vezérigazgatója arról számolt be, hogy egy földalatti gáztározóban is károk keletkeztek. A városban vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.

A lassan négy éve tartó háború során az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, így sokan elektromos fűtésre kényszerültek átállni. Rendszeresen érkeznek beszámolók arról, hogy áramszünet sújt kiterjedt, nagy ukrán régiókat, vagyis sokan már árammal se tudják fűteni otthonaikat a farkasordító hideg éjszakákon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt viszont ez nem érdekli, és nem hajlandó megállapodást kötni Oroszországgal.

Harkivban egy egész utca megsemmisült

Nehéz éjszakájuk volt a harkiviaknak – írta Telegram-csatornáján Ihor Terehov polgármester 2024. február 10-én. Beszámolt róla, hogy egy orosz támadásban tizenöt lakóépület semmisült meg a kelet-ukrajnai nagyvárosban, miután egy drón egy benzinkútba csapódott.

A hóval keveredett üzemanyag szétfolyt az utcán, és felgyújtotta a közeli házakat

– számol be róla a Liga.net ukrán hírportál. Az egyik lakóházban egy egész család halt meg, a szülőkön kívül egy négy- és egy hétéves gyermek, valamint egy csecsemő – idézi Szergej Bolvinovot, a Harkiv megyei rendőrség nyomozati osztályának vezetőjét a lap.

Egyetlen nap elég volt ahhoz, hogy a milliós nagyváros szinte teljesen megbénuljon.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy lakóövezetben Harkivban (Fotó: AFP)