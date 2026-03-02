Drámai lépésre kényszerült Szlovákia

Közölték: az eseményeknek eddig nincsenek szlovák állampolgárságú sérültjei. Matus Sutaj Estok belügyminiszter közösségimédia-profilján hétfőn bejelentette: tárcája még ezen a héten legalább három repatriációs repülőjáratot indít a Közel-Keletre a pozsonyi kormány különgépével. –

A tervek szerint két járatot indítanak a jordániai Ammánba – ezek közül az első kedden repül –, egyet pedig az ománi Maszkatba.

Juraj Blanár külügyminiszter pozsonyi sajtótájékoztatóján hétfőn arról tájékoztatott, hogy tárcájának jelenleg mintegy ötezer olyan, a Közel-Keleten tartózkodó szlovák állampolgárról van tudomása, akik a minisztérium honlapján regisztráltak segítséget kérve. Legtöbbjük az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és Katarban van. Elmondta: az összes, a térségben tartózkodó segítséget kérő személy azonnali evakuációjára nincs kapacitásuk, ezért a kisgyermekes anyákat és a betegeket részesítik előnyben, a többiektől türelmet kérnek.