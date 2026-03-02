A Jeruzsálemben működő Szlovák Intézetet ideiglenesen bezárják, és dolgozóit Jordániába telepítik, Szlovákia teheráni nagykövetségének személyzetét pedig az azerbajdzsáni Bakuba költöztetik.
Drámai lépésre kényszerült Szlovákia
Szlovákia az aktuális közel-keleti biztonsági helyzetre reagálva evakuálja teheráni nagykövetségének és a jeruzsálemi Szlovák Intézetnek a munkatársait – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a külügyminisztérium közlésére hivatkozva hétfőn.
Közölték: az eseményeknek eddig nincsenek szlovák állampolgárságú sérültjei. Matus Sutaj Estok belügyminiszter közösségimédia-profilján hétfőn bejelentette: tárcája még ezen a héten legalább három repatriációs repülőjáratot indít a Közel-Keletre a pozsonyi kormány különgépével. –
A tervek szerint két járatot indítanak a jordániai Ammánba – ezek közül az első kedden repül –, egyet pedig az ománi Maszkatba.
Juraj Blanár külügyminiszter pozsonyi sajtótájékoztatóján hétfőn arról tájékoztatott, hogy tárcájának jelenleg mintegy ötezer olyan, a Közel-Keleten tartózkodó szlovák állampolgárról van tudomása, akik a minisztérium honlapján regisztráltak segítséget kérve. Legtöbbjük az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és Katarban van. Elmondta: az összes, a térségben tartózkodó segítséget kérő személy azonnali evakuációjára nincs kapacitásuk, ezért a kisgyermekes anyákat és a betegeket részesítik előnyben, a többiektől türelmet kérnek.
Robert Fico a TASR szerint hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a védelmi tárca gépei is készen állnak a szlovák állampolgárok evakuációjára a térségből, amint megnyílik a légtér.
A miniszterelnök hétfőn szolidaritását fejezte ki azon országok iránt, amelyeket iráni válaszcsapások értek. Egyúttal megismételte: Szlovákia álláspontja továbbra is az, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása a nemzetközi jog megsértésének minősül.
Borítókép: Juraj Blanar szlovák külügyminiszter (Fotó: AFP)
