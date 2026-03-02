Magyar séf is az Emirátusokban ragadt családostul, Abu-Dzabiból üzentek haza

A közel-keleti feszültségek és a légtérzár miatt számos turista, köztük a szombathelyi Dobos László séf és családja, Abu-Dzabiban ragadt. A család egy hétre tervezett nyaralásra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, ám a nem várt események keresztülhúzták hazautazásukat.

Az iráni háború borzalmai az egész világot megrázták (Fotó: AFP)

Bár Dobos László nem tartja tragikusnak az eseményeket, a bizonytalanság és az aggodalom folyamatosan jelen van. Az eredetileg szombatra tervezett hazautazásukat törölték, és a család kénytelen volt maradni egy éjszakára ugyanabban a hotelben.

Éjszaka a helyzet fokozódott: robbanásokra ébredtek, és telefonjukon vészriasztásokat kaptak. Mint kiderült, drónokat lőttek le a város felett, szerencsére személyi sérülés nem történt.

A család a városközpontba költözött, hogy biztonságosabb környezetben tartózkodjon, miközben a turisták igyekeznek elkerülni a legforgalmasabb helyeket. Bár a tudatalattijukban ott van a feszültség, a helyiek továbbra is próbálják fenntartani a hétköznapi életet. A repülőtér zárva, és a légtérzár miatt jelenleg nincs lehetőség hazautazásra, így a bizonytalanság tovább fokozódik.

A legnagyobb kihívást a bizonytalanság jelenti: nem tudják, hosszabbíthatják-e szállásukat, és a repülőjáratok hírei napról napra változnak. A család regisztrált a konzulátusnál, folyamatosan követi a hivatalos külügyi információkat, hogy hiteles tájékoztatást kapjon. Az abu-dzabi turisztikai hatóság írásban jelezte, hogy az itt rekedt turisták szállásköltségeit az állam átvállalja, azonban a gyakorlatban a támogatás érvényesítése lassan és nem zökkenőmentesen történik. A helyiek és a turisták körében is érezhető a feszültség: mindenki a hazautazást várja, miközben a család támaszkodik a távolról érkező lelki támogatásra.

