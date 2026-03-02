közel-keletháborúmagyar

Magyar séf is az Emirátusokban ragadt családostul, Abu-Dzabiból üzentek haza

Több ezren rekedtek a Közel-Keleten, közöttük magyar családok is. Újabb helyszíni beszámoló.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 19:40
Fotó: - Forrás: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített
A közel-keleti feszültségek és a légtérzár miatt számos turista, köztük a szombathelyi Dobos László séf és családja, Abu-Dzabiban ragadt. A család egy hétre tervezett nyaralásra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, ám a nem várt események keresztülhúzták hazautazásukat.

Residents stand on a street beside damaged residential buildings near Niloufar square in Tehran during the ongoing joint US-Israeli military campaign on Iran on March 2, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, killing Iran's supreme leader and top military leaders, prompting authorities to retaliate with strikes on Israel and across the Gulf. (Photo by AFP)
Az iráni háború borzalmai az egész világot megrázták (Fotó: AFP)

Bár Dobos László nem tartja tragikusnak az eseményeket, a bizonytalanság és az aggodalom folyamatosan jelen van. Az eredetileg szombatra tervezett hazautazásukat törölték, és a család kénytelen volt maradni egy éjszakára ugyanabban a hotelben.

Éjszaka a helyzet fokozódott: robbanásokra ébredtek, és telefonjukon vészriasztásokat kaptak. Mint kiderült, drónokat lőttek le a város felett, szerencsére személyi sérülés nem történt.

A család a városközpontba költözött, hogy biztonságosabb környezetben tartózkodjon, miközben a turisták igyekeznek elkerülni a legforgalmasabb helyeket. Bár a tudatalattijukban ott van a feszültség, a helyiek továbbra is próbálják fenntartani a hétköznapi életet. A repülőtér zárva, és a légtérzár miatt jelenleg nincs lehetőség hazautazásra, így a bizonytalanság tovább fokozódik.

A legnagyobb kihívást a bizonytalanság jelenti: nem tudják, hosszabbíthatják-e szállásukat, és a repülőjáratok hírei napról napra változnak. A család regisztrált a konzulátusnál, folyamatosan követi a hivatalos külügyi információkat, hogy hiteles tájékoztatást kapjon. Az abu-dzabi turisztikai hatóság írásban jelezte, hogy az itt rekedt turisták szállásköltségeit az állam átvállalja, azonban a gyakorlatban a támogatás érvényesítése lassan és nem zökkenőmentesen történik. A helyiek és a turisták körében is érezhető a feszültség: mindenki a hazautazást várja, miközben a család támaszkodik a távolról érkező lelki támogatásra. 

További részleteket a Vaol-on olvashatnak.

Borítókép:Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/24. gépesített )


Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

