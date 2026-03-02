krekó péterukrajnatisza pártfidesz

Meglepő beismerés a Soros-hálózathoz köthető baloldali cég elemzőjétől: defenzívába kerültek Magyar Péterék külpolitikai kérdésekben

A kormány malmára hajthatja a vizet a biztonságpolitikai helyzet alakulása, például az iráni háború nyomán megemelt terrorfenyegetettségi szint – erről beszélt Krekó Péter a Telex választási műsorában. Az utóbbi időben Magyar Péter pártjának szekerét toló Political Capital vezetője szerint a Tisza Párt védekező pozícióba szorult külpolitikai kérdésekben, mivel nem képes a kormányzatéhoz hasonló cselekvőképességet felmutatni. Krekó arra is kitért, hogy választási győzelmük esetén Magyar Péterék barátságosabbak lennének Ukrajnával, mint a jelenlegi patrióta vezetés.

2026. 03. 02. 18:25
Miközben a manipulációs kerekasztalba tömörült közvélemény-kutatók a Tisza irreális népszerűségét mérik, egy baloldali elemzőcég vezetője óvatosan, beismeréssel is felérő módon fogalmazott Magyar Péterékkel kapcsolatban. Krekó Péter, a Soros-hálózathoz köthető Political Capital vezetője a Telex választási műsorában arról beszélt: használhatott a kormány népszerűségének, hogy az iráni háború miatt megemelte hazánkban a terrorfenyegetettség készültségi szintjét. A honvédség társadalmi megítélése ugyanis meglehetősen kedvező, s a mostanihoz hasonló helyzetekben a kormányra is vetül belőle.

Krekó Péter úgy vélte, külpolitikai kérdésekben defenzívába szorult a Tisza Párt. – Az elmúlt időszakban és persze mióta van külügyminiszter-jelöltje a pártnak, azóta talán bátrabban megnyilvánul külpolitikai kérdésekben. De olyannyira az tűnik az egyik fő céljuknak külpolitikai kérdéseket illetően, hogy ne látsszon nagyon nagy különbség a kormány és az ellenzék között, hogy ebben a helyzetben szerintem nagyon nehéz lesz egy ilyen előtörténet után jól reagálni az ellenzéknek. És ennek alapján én inkább azt valószínűsítem, hogy ez a kormányoldalt erősíti, mintsem az ellenzéket – fejtette ki az igazgató. (A videón 42:56-tól.)

Szavai szerint egy biztonsági fenyegetésekre fókuszáló kampány, amely a kormányoldal cselekvőképességét helyezi a középpontba, inkább kedvez a kabinetnek, mint az ellenzéknek, különösen nem sokkal a választás előtt. Krekó azt is kiemelte, hogy a mostani problématérképet már többször át tudta rajzolni a Fidesz. – Lehet, hogy most egy kicsit kevésbé hatékony ebben, de ha már részsikereket tud elérni, azzal növelheti annak az esélyét, hogy végül ő nyerje meg a választást – fogalmazott. (A videón 55:34-től.)

Krekó Péter végül azt is megállapította: Ukrajna joggal várhatja, hogy egy Tisza-kormány barátságosabb lenne vele a jelenleginél. (A videón 57:53-tól.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

