Felsorakozik Magyar Péter mögött a négy évvel ezelőtt már megismert globalista légió

Kezd összeállni a globalista elit magyarországi légiója, amelynek megbízatása ismét az Orbán-kormány leváltása. Ezúttal Magyar Péter és a Tisza Párt a kiszemelt eszköz, hasonlóan a 2022-es választásokhoz, amikor a tengeren túl eltöltött évek után hazatért Márki-Zay Pétert állították az egyesült baloldal élére, de a kudarcot vallottak.

Szombaton Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, akinek férje jó kapcsolatokat ápolt a régi baloldallal, hiszen az általa vezetett cég is érintett volt a Hagyó Miklós szocialista főpolgármester-helyetteshez és az akkori BKV-hoz köthető korrupciós ügyben.

A Soros-hálózat vonzásában

Orbán Anita volt újságíró, majd diplomáciai pályára lépett, ezt követően pedig az energetikai, illetve a tömegkommunikációs iparágban dolgozott. Ami azonban ennél is lényegesebb, hogy a Tisza új szakértője fontos pozíciókat tölt be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Magyar Péter külügyi vezetője tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR). Tanácsának, olyan személyekkel együtt, mint maga Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, illetve Dobrev Klára, a DK elnökre.

A másik ilyen szervezet, az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec, amelyben Orbán Anita évek óta igazgatósági tag. Magyar Péter friss igazolása itt is együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.

Bajnai és Korányi társaságában

A Globsec nem most bukkan fel először a magyarországi választások környékén, már négy évvel ezelőtt is befolyásolni próbálták a voksolás kimenetelét. A Kontra.hu 2022 októberében írt tényfeltáró cikket arról ír: nemcsak a Márki-Zay Péter kampányát finanszírozó Action for Democracy (AfD) amerikai alapítvány „legyeskedett" a magyar választás körül, hanem a pozsonyi székhelyű globalista szervezet, a Globsec is, amelynek az egyik alelnöke Bajnai Gordon.

Akárcsak az Action for Democracy, a Globsec is egy agytröszt, amelynek szerteágazó a tevékenységi köre. Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot (Pozsonyi Fórum), ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát.

2016-ban például hetven országból több mint ezer meghívott vett rajta részt. 2020-ig a magyar kormány is képviseltette magát az eseményen, amelynek a súlyát jól mutatja, hogy 2022-ben Volodomir Zelenszkij és Ursula von der Leyen is felszólalt. A szakmai rendezvények mellett tanulmányokkal és kutatásokkal is jelentkeznek, fő profiljuk a nemzetközi politika és a biztonságpolitika. Talán a legismertebb projektjük az évente kiadott Globsec Trends nevű jelentéssorozat, amelynek keretében 2016 óta követik nyomon a közép-európai közvéleményben bekövetkezett változásokat.