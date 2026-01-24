Rendkívüli

Orbán Viktor: A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot pénzügyi rabszolgaságba engedjük-e + videó

Felsorakozik Magyar Péter mögött a négy évvel ezelőtt már megismert globalista légió

Ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros-családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Kezd összeállni a globalista elit magyarországi légiója, amelynek megbízatása ismét az Orbán-kormány leváltása. Ezúttal Magyar Péter és a Tisza Párt a kiszemelt eszköz, hasonlóan a 2022-es választásokhoz, amikor a tengeren túl eltöltött évek után hazatért Márki-Zay Pétert állították az egyesült baloldal élére, de a kudarcot vallottak.

Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: (Forrás: YouTube)

Szombaton Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, akinek férje jó kapcsolatokat ápolt a régi baloldallal, hiszen az általa vezetett cég is érintett volt a Hagyó Miklós szocialista főpolgármester-helyetteshez és az akkori BKV-hoz köthető korrupciós ügyben.

A Soros-hálózat vonzásában

Orbán Anita volt újságíró, majd diplomáciai pályára lépett, ezt követően pedig az energetikai, illetve a tömegkommunikációs iparágban dolgozott. Ami azonban ennél is lényegesebb, hogy a Tisza új szakértője fontos pozíciókat tölt be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Magyar Péter külügyi vezetője tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR). Tanácsának, olyan személyekkel együtt, mint maga Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, illetve Dobrev Klára, a DK elnökre.

A másik ilyen szervezet, az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec, amelyben Orbán Anita évek óta igazgatósági tag. Magyar Péter friss igazolása itt is együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.

Bajnai és Korányi társaságában

A Globsec nem most bukkan fel először a magyarországi választások környékén, már négy évvel ezelőtt is befolyásolni próbálták a voksolás kimenetelét. A Kontra.hu 2022 októberében írt tényfeltáró cikket arról ír: nemcsak a Márki-Zay Péter kampányát finanszírozó Action for Democracy (AfD) amerikai alapítvány „legyeskedett" a magyar választás körül, hanem a pozsonyi székhelyű globalista szervezet, a Globsec is, amelynek az egyik alelnöke Bajnai Gordon.

Akárcsak az Action for Democracy, a Globsec is egy agytröszt, amelynek szerteágazó a tevékenységi köre. Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot (Pozsonyi Fórum), ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát. 

2016-ban például hetven országból több mint ezer meghívott vett rajta részt. 2020-ig a magyar kormány is képviseltette magát az eseményen, amelynek a súlyát jól mutatja, hogy 2022-ben Volodomir Zelenszkij és Ursula von der Leyen is felszólalt. A szakmai rendezvények mellett tanulmányokkal és kutatásokkal is jelentkeznek, fő profiljuk a nemzetközi politika és a biztonságpolitika. Talán a legismertebb projektjük az évente kiadott Globsec Trends nevű jelentéssorozat, amelynek keretében 2016 óta követik nyomon a közép-európai közvéleményben bekövetkezett változásokat.

Bajnai, Korányi és Orbán Anita mellett Varga Zoltán, a baloldali 24-et is a portfóliójában tudó Central Médiacsoport milliárdos tulajdonosa is bekerült a Globsec Nemzetközi Tanácsadó Testületébe, ahol egyébként Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, Mikulas Dzurinda egykori szlovák kormányfő, valamint Annegret Kramp-Karrenbauer, korábbi német védelmi miniszter neve is felbukkan. Innen nézve nem meglepő, hogy a Central Médiacsoport ott van a globalista szervezet tagjai között – írta 2022 őszén a Kontra.hu.

Az már ennyiből is látszik, hogy kik kerültek a kirakatba, de legalább ennyire fontos, kik állnak a Globsec mögött. A háttérben egyaránt megbújik Soros György nemzetközi hálózata, az amerikai kormány és a NATO. 

Arról nem is beszélve, hogy az igazgatóságban – Bajnai Gordon és Orbán Anita mellett – helyet foglal Ivan Krastev a bécsi Humán Tudományok Intézetének munkatársa, a szófiai Liberális Stratégiai Központ elnöke is. Az Orbán-gyűlölő bolgár politológus előadóként vett részt a Budapest Fórum 2022 névre hallgató konferencián, amit a CEU Nádor utcai campusán rendeztek meg.

Négy éve is beavatkozott a Globsec

Míg az Action for Democracy anyagi támogatással és kiképzett tanácsadókkal, addig a Globsec inkább különféle kutatásokkal, elemzésekkel próbálta segíteni a magyar baloldalt. Ráfordulva a 2022-es választásra egyre látványosabban erőltették azt a baloldal által hangoztatott irányvonalat, miszerint a magyar kormány oroszbarát politikát képvisel, Magyarország így a Kreml fogságába esett. Kutatásokat publikáltak arról, hogy Közép-Európa mennyire képes ellenállni az orosz és a kínai befolyásnak, illetve „Magyarország önkéntesen ragadt bele a Kreml hálójába” címmel jelentettek meg tanulmányt. Bár a Fidesz–KDNP újabb kétharmados választási győzelmet aratott, ez sem szegte kedvüket, és 2022 májusában a háborús dezinformációt, mint kampányeszközt elemezték – értelemszerűen a baloldal narratíváját tolva.

A Globsec kutatásainak hazai terítésében kulcsszerepet játszik a Soros György által támogatott Political Capital (PC). A barátság kölcsönös: a Globsec oldalán a PC-t partnerként, a PC oldalán a Globsecet legfontosabb nemzetközi partnerként tüntetik fel. 

Így nem meglepetés, hogy a magyar szervezet többször is közreadta a pozsonyi székhelyű csapat tanulmányait – hol eredeti, angol nyelven, hol magyar fordításban. Több tanulmányt is írtak közösen, sőt a rendezvényeiket is rendszeresen együtt szervezik meg. Ez utóbbira az egyik legerősebb példa, hogy az amerikai nagykövetséggel karöltve „Magyarország az orosz propaganda szemével” elnevezéssel online eseményt tartottak 2021 decemberében.

Kijelenthető tehát, hogy az a nemzetközi hálózat, amely már négy éve is komoly erőket mozdított meg Orbán Viktor és kormánya ellen, most ismét felsorakozik az aktuális kihívó, a Tisza Párt és Magyar Péter oldalán.

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: Képernyőkép)

