Kerkezzel nem számoltak Liverpoolban, bevált Slot húzása

A Liverpool általában nem tud mit kezdeni a mélyen védekező csapatokkal, meddő labdabirtoklás és ötlettelen játék mellett sorra hullajtja a pontokat ellenük. Nem volt ez másképp kedden, a Premier League-ben sereghajtó Wolverhampton Wanderers ellen sem, egy, a 94. percben született találattal 2-1-re kaptak ki Szoboszlai Dominikék. Azok a pontok még nagyon hiányozhatnak Arne Slot együttesének a BL-indulást érő helyekért zajló versenyben, és bár ezeket már nem tudja visszaszerezni, lehetősége volt arra, hogy visszavágjon a Wolvesnak, ugyanis pénteken ismét e két csapat összecsapása következett, ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

Andy Robertson remekelt a Liverpoolban a Wolverhampton ellen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wolverhampton megint gondot okozott a Liverpoolnak

A bajnoki mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő tizenegyben kapott helyet, a kupameccsen viszont utóbbinak csak a kispadon jutott hely. Ami jó hír a Liverpoolnak, a sérülése után Florian Wirtz is ott volt a cserék között, márpedig az ő kreativitására nagy szükségük van a Vörösöknek.

Ahogy a trófeákra is, de a címvédés lehetősége már elúszott a Premier League-ben, így a kupasorozatok maradtak. A BL-ben eddig jól szerepelt az angol gárda, ám még csak a nyolcaddöntő következik, a budapesti fináléig vezető út is nagyon hosszú. A Bajnokok Ligája mellett a másik lehetőség az FA-kupa, ahol eddig magabiztosan menetelt a Liverpool, a Wolverhampton elleni meccs viszont ismét csak szenvedős első félidőt hozott. Ahogy kedden, úgy pénteken is óriási fölényben voltak a vendégek minden tekintetben, azonban túlzás lenne azt állítani, hogy Sam Johnstone-nak bravúrt bravúrra kellett volna halmoznia. Ezúttal is 0-0-val zárult az első játékrész.

Az első félidő statisztikái: labdabirtoklás: 29-71

lövések száma: 0-11

kaput eltaláló lövések száma: 0-3

szögletek: 0-8

Potyogtak a gólok a második félidőben

A folytatásban aztán egy harmadik Wolverhampton elleni mérkőzését idézte meg a Liverpool: decemberben két percen belül szerzett két góllal dőlt el a három pont sorsa, most három percen belül vágtak kettőt a Vörösök. Előbb a Kerkez Milos helyén játszó Andy Robertson tizenkilenc méterről maga lőtte ki a bal alsót az 51. percben, majd a héten másodszor eredményes Mohamed Szalahot segítette ki egy gólpasszal.