LiverpoolWolverhamptonPremier League

Kerkezzel nem számoltak Liverpoolban, bevált Slot húzása

A Liverpool pénteken visszatért oda, ahol kedden már megütötte a bokáját, Wolverhamptonba. A Premier League-ben elszenvedett 2-1-es vereség után az FA-kupa nyolcaddöntőjében visszavágott a Wolvesnak, 3-1-es győzelmével a nyolc közé masírozott a Liverpool.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 22:56
Liverpooli ünnep, középen a három gólszerzővel Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool általában nem tud mit kezdeni a mélyen védekező csapatokkal, meddő labdabirtoklás és ötlettelen játék mellett sorra hullajtja a pontokat ellenük. Nem volt ez másképp kedden, a Premier League-ben sereghajtó Wolverhampton Wanderers ellen sem, egy, a 94. percben született találattal 2-1-re kaptak ki Szoboszlai Dominikék. Azok a pontok még nagyon hiányozhatnak Arne Slot együttesének a BL-indulást érő helyekért zajló versenyben, és bár ezeket már nem tudja visszaszerezni, lehetősége volt arra, hogy visszavágjon a Wolvesnak, ugyanis pénteken ismét e két csapat összecsapása következett, ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

Andy Robertson remekelt a Liverpoolban a Wolverhampton ellen
Andy Robertson remekelt a Liverpoolban a Wolverhampton ellen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wolverhampton megint gondot okozott a Liverpoolnak

A bajnoki mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő tizenegyben kapott helyet, a kupameccsen viszont utóbbinak csak a kispadon jutott hely. Ami jó hír a Liverpoolnak, a sérülése után Florian Wirtz is ott volt a cserék között, márpedig az ő kreativitására nagy szükségük van a Vörösöknek.

Ahogy a trófeákra is, de a címvédés lehetősége már elúszott a Premier League-ben, így a kupasorozatok maradtak. A BL-ben eddig jól szerepelt az angol gárda, ám még csak a nyolcaddöntő következik, a budapesti fináléig vezető út is nagyon hosszú. A Bajnokok Ligája mellett a másik lehetőség az FA-kupa, ahol eddig magabiztosan menetelt a Liverpool, a Wolverhampton elleni meccs viszont ismét csak szenvedős első félidőt hozott. Ahogy kedden, úgy pénteken is óriási fölényben voltak a vendégek minden tekintetben, azonban túlzás lenne azt állítani, hogy Sam Johnstone-nak bravúrt bravúrra kellett volna halmoznia. Ezúttal is 0-0-val zárult az első játékrész.

Az első félidő statisztikái:

  • labdabirtoklás: 29-71
  • lövések száma: 0-11
  • kaput eltaláló lövések száma: 0-3
  • szögletek: 0-8

Potyogtak a gólok a második félidőben

A folytatásban aztán egy harmadik Wolverhampton elleni mérkőzését idézte meg a Liverpool: decemberben két percen belül szerzett két góllal dőlt el a három pont sorsa, most három percen belül vágtak kettőt a Vörösök. Előbb a Kerkez Milos helyén játszó Andy Robertson tizenkilenc méterről maga lőtte ki a bal alsót az 51. percben, majd a héten másodszor eredményes Mohamed Szalahot segítette ki egy gólpasszal.

Ekkor megmutatták a Farkasok, ők is tudnak támadni, azonnal megszületett az első kaput eltaláló lövésük, de mielőtt a azai közönség nagyon reménykedni kezdett volna, a 74. percben Curtis Jones is egy szép gólt akasztott a kapuba 18 méterről. Ezzel el is dőlt a meccs, Arne Slot vígan cserélhetett, ám Szoboszlai ezúttal is végig a pályán maradt, Kerkez pedig a kispadon.

A hajrában a Liverpool közel járt a negyedikhez, végü mégis a Wolverhampton szépített, a hazai kapus remek kirúgása után Alisson kapujáig masírozott Hee-Chan Hwang a 92. percben, hiába masírozott mellette Szoboszlai.  győzelmével jutott elsőként a legjobb nyolc közé az FA-kupában, és különösen sokat ért a csapatnak, hogy a rendes játékidőben le tudta zárni a mérkőzést, hiszen kedden Isztambulban újabb csata vár rá, a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első felvonása.

 

FA-kupa, nyolcaddöntő

péntek:

  • Wolverhampton–Liverpool 1-3 (0-0)

szombat:

  • Mansfield–Arsenal 13.30 (tv: Spíler1)
  • Wrexham–Chelsea 18.40 (tv: Spíler1)
  • Newcastle–Manchester City 20.55 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Port Vale–Sunderland 12.55 (tv: Spíler1)
  • Leeds–Norwich 17.25 (tv: Spíler1)
  • Fulham–Southampton 19.40 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • West Ham–Brentford 20.30

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKéri László

Tényleg! Milyen vicces!

Bayer Zsolt avatarja

Két ócska, szemét sz…rjankó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu