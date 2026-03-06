UkrajnaSzalay-Bobrovnicky KristófMagyar Honvédség

Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint elfogadhatatlan provokáció az ukrán elnök fenyegetőzése.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 22:40
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, amely újabb fázisába lépett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorról szóló, elfogadhatatlan kijelentésével – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M5 Kérdések órája című műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett. 

Budapest, 2026. március 6. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Csuhaj Ildikó, az M5 kulturális csatorna vezető szerkesztője az M5 Kérdések órája című közéleti műsorának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházában 2026. március 6-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A honvédelmi miniszter kijelentette: „Ukrajnától minden kitelik, a legismertebb művelete az Északi Áramlat felrobbantása volt”.

Magyarország célpontjában van ennek az országnak, hiszen Magyarország a saját érdekében cselekszik ebben az egyébként rettenetes háborúban

– mondta a miniszter. Majd hangsúlyozta: Magyarország érdeke azt diktálja, hogy ne szállítsunk fegyvert, ne adjunk pénzt és semmi körülmények között ne sodródjunk bele a háborúba. Ez azt jelenti, hogy ne küldjünk katonát, és ennek feltétele az, hogy megakadályozzuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ebből a nézőpontból Magyarország ellenség – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadhatatlan provokációnak nevezte az ukrán elnök Magyarország miniszterelnökét fenyegető nyilatkozatát, ami megítélése szerint beleillik a „hibrid hadviselési láncba”.

Folyamatosan emelik a téteket, folyamatosan tesznek, illetve mondanak olyan dolgokat, ami növeli a feszültséget, és aminek az a célja, hogy politikai káoszt állítsanak elő Magyarországon

– emelte ki.

A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy „nagyon magas eszkalációs szint” a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák – magyarázta.

Az energetikai infrastruktúra védelme kapcsán a tárcavezető aláhúzta, a Magyar Honvédség végzi a feladatát, minden Magyarországot fenyegető veszélyt felmérnek, értékelnek, és ez alapján járnak el. A gáz-, olaj- és elektromos vezetékrendszerre kapcsolódó állomások egy provokációban történő sérülése a magyar energiaellátást, a gazdaságot és a közlekedést befolyásolná negatívan – tette hozzá.

Okkal feltételezhetjük, hogy egy ellenünk hibrid hadműveletet folytató állam ilyen, a kritikus infrastruktúraelemekkel kapcsolatos provokációkkal is próbálkozik

– mondta a miniszter. Közölte, a honvédség erői egy előre lefektetett terv szerint, az Energiaügyi Minisztérium által adott információk alapján az egyeztető törzsben meghatározott elemek köré vonultak ki, ezeket biztosítják. 

Szeretném a közvéleményt megnyugtatni, hogy a szükséges erő bőven rendelkezésre áll

– hangsúlyozta.

A Barátság kőolajvezeték helyreállítása kapcsán a miniszter úgy vélte, Brüsszel és Kijev összejátszik az ellenzékkel, amely szerinte azért kapja a támogatást Brüsszelből és Kijevből, hogy választást nyerjen. Ha a Tisza Párt véletlenül nyer, be fogják rajta hajtani azt, amiért most a támogatást kapják – mutatott rá.

A Himars tüzérségi eszközök beszerzése kapcsán felidézte, az eszközrendszernek lesz egy védelmi ipari lába, egy saját, Humarsnak nevezett verziója, amely Magyarországon a Rába és a cseh Tatra közös vállalkozása lesz. A Humars eszköz nemcsak a Magyar Honvédségnek fontos, hanem régiós exporttermékké is válhat, amellyel a magyar védelmi ipar tovább erősödik – emelte ki.

A két ukrán-magyar kettős állampolgárságú hadifogoly Magyarországra szállítására vonatkozó kérdésre a honvédelmi miniszter azt mondta, magyar nemzetiségű, magyar állampolgárokról van szó, akik kényszersorozottak voltak. Hazajöttek, „az életük biztonságban van”, 

és ezt csak ez a kormány, csak ez a miniszterelnök tudta elérni

– jegyezte meg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje, hogy „van-e erőnk ahhoz, hogy a saját érdekünket megvédve ne sodródjunk a háborúba, és megvédjük a magyarok energiaellátását, (...) és tudjuk folytatni azt a magyar utat, amit most a Tisza le akar cserélni”.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKéri László

Tényleg! Milyen vicces!

Bayer Zsolt avatarja

Két ócska, szemét sz…rjankó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu