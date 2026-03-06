Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, amely újabb fázisába lépett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorról szóló, elfogadhatatlan kijelentésével – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M5 Kérdések órája című műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

A honvédelmi miniszter kijelentette: „Ukrajnától minden kitelik, a legismertebb művelete az Északi Áramlat felrobbantása volt”.

Magyarország célpontjában van ennek az országnak, hiszen Magyarország a saját érdekében cselekszik ebben az egyébként rettenetes háborúban

– mondta a miniszter. Majd hangsúlyozta: Magyarország érdeke azt diktálja, hogy ne szállítsunk fegyvert, ne adjunk pénzt és semmi körülmények között ne sodródjunk bele a háborúba. Ez azt jelenti, hogy ne küldjünk katonát, és ennek feltétele az, hogy megakadályozzuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ebből a nézőpontból Magyarország ellenség – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadhatatlan provokációnak nevezte az ukrán elnök Magyarország miniszterelnökét fenyegető nyilatkozatát, ami megítélése szerint beleillik a „hibrid hadviselési láncba”.

Folyamatosan emelik a téteket, folyamatosan tesznek, illetve mondanak olyan dolgokat, ami növeli a feszültséget, és aminek az a célja, hogy politikai káoszt állítsanak elő Magyarországon

– emelte ki.

A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy „nagyon magas eszkalációs szint” a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák – magyarázta.

Az energetikai infrastruktúra védelme kapcsán a tárcavezető aláhúzta, a Magyar Honvédség végzi a feladatát, minden Magyarországot fenyegető veszélyt felmérnek, értékelnek, és ez alapján járnak el. A gáz-, olaj- és elektromos vezetékrendszerre kapcsolódó állomások egy provokációban történő sérülése a magyar energiaellátást, a gazdaságot és a közlekedést befolyásolná negatívan – tette hozzá.

Okkal feltételezhetjük, hogy egy ellenünk hibrid hadműveletet folytató állam ilyen, a kritikus infrastruktúraelemekkel kapcsolatos provokációkkal is próbálkozik

– mondta a miniszter. Közölte, a honvédség erői egy előre lefektetett terv szerint, az Energiaügyi Minisztérium által adott információk alapján az egyeztető törzsben meghatározott elemek köré vonultak ki, ezeket biztosítják.

Szeretném a közvéleményt megnyugtatni, hogy a szükséges erő bőven rendelkezésre áll

– hangsúlyozta.