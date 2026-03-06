Szijjártó Péter jó hírt osztott meg a nap végére

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be egy jó hírről a nap végére. Szijjártó Péter elárulta, hogy hamarosan megérkeznek a mentesítő járatok a közel-keletről, a hétvégén pedig újabb gépek indulnak majd.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a hétvégén is folyamatosan indulnak majd mentesítő járatok

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Szijjártó Péter a videóban elmondta, hogy ezekben a percekben landolt az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazik.

Úton van emellett 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. „Alapvetően gyerekes családokat, így jön össze a 172 utas is, 166 hely és 6 olyan kisbaba akik ölben ülnek és nem foglalnak helyet” – mondta el a külügyminiszter.