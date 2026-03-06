Szijjártó Péterközel-keletmentesítő gép

Szijjártó Péter jó hírt osztott meg a nap végére

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy hamarosan megérkeznek a mai mentesítő járatok a közel-keletről. Szijjártó Péter elárulta, hogy Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezik a gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 22:46
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be egy jó hírről a nap végére. Szijjártó Péter elárulta, hogy hamarosan megérkeznek a mentesítő járatok a közel-keletről, a hétvégén pedig újabb gépek indulnak majd. 

Szijjártó Péter elmondta, hogy a hétvégén is folyamatosan indulnak majd mentesítő járatok
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Szijjártó Péter a videóban elmondta, hogy ezekben a percekben landolt az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazik. 

Úton van emellett 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. „Alapvetően gyerekes családokat, így jön össze a 172 utas is, 166 hely és 6 olyan kisbaba akik ölben ülnek és nem foglalnak helyet” – mondta el a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok. Három alkalommal indul majd gépek Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hoznak majd haza. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

