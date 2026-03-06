Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt egy képet a Tisza Párt vezetőjéről és az ukrán elnökről. Orbán Viktor szerint összenő, ami összetartozik.
„Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik” – írta a miniszterelnök a megosztott képhez.
Az IBUSZ utazási iroda hazaszállította az ománi Salalah térségében üdülő 189 utasát, utolsó chartergépük péntek este landolt Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – tájékoztatta az iroda az MTI-t.
Itt lenne az ideje, hogy az ukránok leálljanak a zsarolással.
Az Azerbajdzsáni Állambiztonsági Szolgálat megakadályozott egy merényletsorozatot, amelyet az Iráni Forradalmi Gárda tervezett végrehajtani azerbajdzsáni célpontok ellen.
Irán pénteken megfenyegette az országot.
