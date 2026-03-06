Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt egy képet a Tisza Párt vezetőjéről és az ukrán elnökről. Orbán Viktor szerint összenő, ami összetartozik.

Orbán Viktor közösségi oldalán üzent. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán