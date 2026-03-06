Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A miniszterelnök sokatmondó fotót osztott meg közösségi oldalán. Orbán Viktor egy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ábrázoló képet tett közzé rövid üzenettel.

2026. 03. 06.
A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt egy képet a Tisza Párt vezetőjéről és az ukrán elnökről. Orbán Viktor szerint összenő, ami összetartozik. 

Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik” – írta a miniszterelnök a megosztott képhez. 

1
2
3
4
5
6
7
8

