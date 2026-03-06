Azerbajdzsáni állambiztonság: iráni merényletsorozatot sikerült megakadályozni

„A célpontok között a Baku–Tbiliszi–Ceyhan-kőolajvezeték, Izrael bakui nagykövetsége, az úgynevezett „hegyi zsidók” közösségének egyik vezetője és az askenázi zsinagóga szerepelt. A közlemény szerint az Iráni Forradalmi Gárda három, C–4 robbanóanyaggal töltött robbanószerkezetet juttatott Azerbajdzsánba, melyekkel a merényletsorozatot tervezte végrehajtani.
Irán már korábban azzal fenyegetett, hogy csapásokat fog mérni ellenséges energia-útvonalakra.
A Baku–Tbiliszi–Ceyhan vezeték Azerbajdzsánból indul, és Georgián keresztül halad Törökországig, ahol Ceyhan kikötőjéből szállítják tovább a nyersolajat Izraelbe.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!