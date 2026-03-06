Rendkívüli

Azerbajdzsáni állambiztonság: iráni merényletsorozatot sikerült megakadályozni

Az Azerbajdzsáni Állambiztonsági Szolgálat megakadályozott egy merényletsorozatot, amelyet az Iráni Forradalmi Gárda tervezett végrehajtani azerbajdzsáni célpontok ellen – közölte az azeri állami televízió pénteken az állambiztonságra hivatkozva.

2026. 03. 06. 22:10
Illusztráció Fotó: MOHAMMED HAMOUD Forrás: ANADOLU
„A célpontok között a Baku–Tbiliszi–Ceyhan-kőolajvezeték, Izrael bakui nagykövetsége, az úgynevezett „hegyi zsidók” közösségének egyik vezetője és az askenázi zsinagóga szerepelt. A közlemény szerint az Iráni Forradalmi Gárda három, C–4 robbanóanyaggal töltött robbanószerkezetet juttatott Azerbajdzsánba, melyekkel a merényletsorozatot tervezte végrehajtani.

Irán már korábban azzal fenyegetett, hogy csapásokat fog mérni ellenséges energia-útvonalakra. 

A Baku–Tbiliszi–Ceyhan vezeték Azerbajdzsánból indul, és Georgián keresztül halad Törökországig, ahol Ceyhan kikötőjéből szállítják tovább a nyersolajat Izraelbe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

