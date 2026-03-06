Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

NB IKisvárdaPuskás AkadémiaNagy Zsolt

Szerencsétlen öngól a magyar válogatott játékostól, nagy árat fizetett érte a csapata + videó

„Szomszédok” csatájával kezdődött meg pénteken a labdarúgó NB I 25. fordulója. A tabellán hatodik Kisvárda az ötödik Puskás Akadémiát látta vendégül, és Nagy Zsolt öngóljának köszönetően, 1-0-s győzelmével nemcsak a felcsútiakat, hanem – átmenetileg legalábbis – a Paksot is átugrotta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 22:03
Nagy Zsolt ezúttal nem úgy ért labdához, ahogy szeretett volna Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Már a kezdő sípszótól kezdve mindkét csapat gólra törően játszott, ezzel együtt helyzetek sokáig nem alakultak ki. A hazaiak tűntek némileg aktívabbnak, ez abban is megmutatkozott, hogy negyedóra elteltével már a negyedik szögletüket rúghatták, s ez a vezetést is meghozta számukra. 

Saját csapattársa, Nagy Zsolt vette be Szappanos Péter kapuját
Saját csapattársa, Nagy Zsolt vette be Szappanos Péter kapuját. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Nagy Zsolt öngólja döntött

A jobbról jövő beívelés után a rövid saroknál Radmanovacs megcsúsztatta a labdát, amely Nagy Zsolt hátáról a kapu bal oldalába pattant. A gól után nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Puskás Akadémia, amely néhány perc elteltével egyenlíthetett volna, de Németh közeli lövését hárítani tudta Popovic. A fölénybe került vendégek a folytatásban is többször eljutottak a kapuig, a védelem azonban szervezetten tette a dolgát, így hazai előnnyel vonultak a pihenőre a csapatok.

A fordulást követően letámadták ellenfelüket a várdaiak, többször labdát is szereztek, de egy idő után ismét magához ragadta az irányítást a felcsúti együttes. A hazaiaknál a 60. percben csereként bejött Novothny, aki furcsa módon már egy sárga lappal a „zsebében” lépett pályára, mert néhány perccel korábban, bemelegítés közben begurított egy labdát, hogy megzavarja a kirúgáshoz készülő Szappanost, s ezért Bogár játékvezető figyelmeztetésben részesítette. A hazai védelem változatlanul stabilan állt a lábán, a vendégek nem tudtak veszélyes helyzetet kialakítani, hiába cserélt be több támadót is Hornyák Zsolt vezetőedző. A másik oldalon Szőr megduplázhatta volna csapata előnyét, de a testét érintve a kapu fölé pattant a labda egy szabadrúgás után. Bár nagy nyomás alatt volt, a hajrában is eredményesen őrizte előnyét a Kisvárda, amely így a Kazincbarcika és Paks után a Puskás Akadémiával szemben is otthon tudta tartani a három pontot. A végén Soltész még elpuskázott egy nagy helyzetet, Szappanos bravúrral védte a közeli lövését.

 

A várdaiak sorozatban harmadszor nyertek otthon, és a Paksot, valamint a Puskás Akadémiát is átugorva feljött a negyedik helyre, míg a felcsútiak egymás után a második vereségüket szenvedték el a bajnokságban.

NB I, 25. forduló

péntek:

  • Kisvárda–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Nagy Zs. (16., öngól)

szombat:

  • Zalaegerszeg–ETO FC 17.00
  • Újpest–Paks 19.30

vasárnap:

  • MTK Budapest–Diósgyőri VTK 13.30
  • Kazincbarcika–Debreceni VSC, Miskolc 17.45
  • Nyíregyháza–Ferencváros 18.30

A tabella ITT érhető el.

 

