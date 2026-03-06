FradiNB IFerencvárosNyíregyházaFTC

A tavasz bajnoka várja a bajnokot – a Fradi bosszúra készül

A címvédő Ferencváros a tavaszi szezonban még veretlen Nyíregyháza vendége lesz a labdarúgó NB I 25. fordulójában, amelyben a listavezető ETO a ZTE FC-vel küzd meg. A Fradi bosszút állna ellenfelén, ugyanis a Nyíregyháza ősszel legyőzte idegenben a zöld-fehéreket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 5:50
A Nyíregyháza ismét meglepné a Ferencvárost Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
November végén a Spartacus 3-1-re nyert a Fradi otthonában, de nem kizárólag ezért lehet kiélezett a játéknap rangadója, amelyet vasárnap este rendeznek meg. A házigazda ugyanis a tavasszal négy győzelemnél és két döntetlennél tart, múlt héten a dobogóra pályázó Puskás Akadémia otthonában is nyert, s bár az elmúlt hetek teljesítménye ellenére csak két helyet javított – a kilencedik pozícióba küzdötte fel magát –, elsőként jelentős pontbéli lemaradását kellett csökkentenie. Bódog Tamás vezetőedző – aki tréfásan úgy fogalmazott: a tavasz bajnoka várja a bajnokot – együttesének továbbra is a kiesés elkerülése a célja, mivel a hetedik helyezett, vagyis a középmezőnyhöz tartozó Zalaegerszegtől hét pont a lemaradása.

A Robbie Keane vezette Fradira nehéz mérkőzés vár
A Robbie Keane vezette Fradira nehéz mérkőzés vár Fotó: Bodnár Boglárka/MTI 

Idegenben nagyon megy a Fradinak

A címvédő Ferencváros idegenben a legjobban teljesítő csapat a mezőnyben, tizenkét bajnoki mérkőzése közül csak a Zalaegerszegtől kapott ki, illetve az MTK és az Újpest otthonában játszott döntetlent, a többi kilencet megnyerte, miként szerda este a Kazincbarcika ellenit is a Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Az éllovasra a mumusa vár

A listavezető ETO FC már 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatnál tart, amelynek kilenc győzelem és két döntetlen a része. Legutóbb éppen a Zalaegerszegtől kapott ki, amellyel szombaton délután idegenben játszik, és amelyet az idény korábbi szakaszában még nem győzött le, mivel augusztusban szintén a ZTE Arénában 1-1-es döntetlent ért el, november végén pedig 1-0-ra kikapott az ETO Parkban. A magyar válogatott Vitális Milán öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára. A zalaiak teljesítménye is kiemelkedő, mivel az előző tizenkét fordulóban csak egyszer kaptak ki, közben pedig hét sikerük között az ETO FC, a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia legyőzése is szerepel. Ugyanakkor pályaválasztóként huszonegy és fél éve nem győzték le a győrieket. A hétközi MK-negyeddöntőt mindkét csapat sikerrel vette, és a legjobb négy között folytatja szereplését.

A Debrecen a harmadik helyen áll ugyan, de a legutóbbi öt játéknapon csak egyszer győzött. Vasárnap kora este a sereghajtó Kazincbarcika vendége lesz Miskolcon, amellyel szemben eddig mindkét mérkőzésen begyűjtötte a három pontot. A borsodiak kiesése szinte biztosra vehető, az utóbbi tíz bajnokijuk közül ugyanis kilencet elveszítettek, csak az MTK idegenbeli legyőzésével szereztek pontokat. Múlt héten vasárnap a Ferencváros otthonában a hajráig vezettek, végül azonban 2-1-re kikaptak, szerdán pedig szintén a fővárosi együttessel játszottak Miskolcon a Magyar Kupában, és öt gólt kapva búcsúztak a sorozattól. A korábbi válogatott védő Lang Ádám a Debrecennél, Rácz László pedig a Kazincbarcikánál nem léphet pályára öt sárga lapos eltiltása miatt.

Hasonló erők összecsapása

A forduló a Kisvárda–Puskás Akadémia összecsapással kezdődik, a házigazda a hatodik, a felcsúti csapat az ötödik helyen áll egyformán 35 pontot gyűjtve eddig, ráadásul a győzelem, döntetlen, vereség mutatójuk is hasonló.

– Hazai pályán egész jó meccset játszottunk a Puskással, kétszer vezettünk és megnyertük a mérkőzést. Felcsúton viszont magasan a leggyengébb produkciónkat adtuk elő ebben a bajnokságban, sima vereség lett belőle. A két meccs tapasztalatait ötvözni kell, és összességében megállapítható, hogy egyenrangú partnerek tudunk lenni a Puskással. Hazai pályán nyílt sisakkal kell játszanunk, a saját stílusunkban futballozhatunk, és ez akár meghozhatja az újabb győzelmünket is. és ezzel megadhatjuk a forduló alaphangját – idézi a Révész Attila vezette szakmai stábból megszólaltatott asszisztensedzőt, Igor Bogdanovicsot a klub hivatalos oldala.

Tovább tart a Paks vesszőfutása?

Egyre mélyebb gödörbe kerül a Paks, amely január közepén még két ponttal lemaradva üldözte az akkor is első helyen álló ETO-t, jelenleg azonban a negyedik, mert sorozatban öt vereségnél tart a bajnokságban. Szombat este az Újpest vendége lesz, s bár augusztusban győzött a Szusza Ferenc Stadionban, a lila-fehérek a legutóbbi két hazai mérkőzésüket, a Debrecen és a Diósgyőr ellen megnyerték, nem mellékesen múlt héten szombaton a győriek otthonában is vezettek, és csak egy öngóllal kaptak ki.

Vasárnap kora délután a bennmaradás szempontjából fontos összecsapást rendeznek az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A vendég Diósgyőr a kiesést jelentő 11. helyen szerénykedik, míg a házigazda MTK csak két ponttal többet szerezve a tizedik. A fővárosiak a legutóbbi 11 bajnokijuk közül csupán egyet nyertek meg, de az idény elején pályaválasztóként 5-0-ra elintézték riválisukat. A miskolciak sem véletlenül állnak rosszul a tabellán, mivel az elmúlt nyolc mérkőzésük közül szintén csak egyszer győztek.

NB I, 25. FORDULÓ

Péntek

  • Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 20.00 (tv: M4 Sport)

Szombat

  • Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 17.00 (tv: M4 Sport)
  • Újpest FC–Paksi FC 19.30 (tv: M4 Sport)

Vasárnap

  • MTK Budapest–Diósgyőri VTK 13.30 (tv: M4 Sport)
  • Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 17.45 (tv: M4 Sport+)
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 18.30 (tv: M4 Sport)

Az NB I állását megtekintheti ide kattintva!

 

