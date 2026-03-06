A tavasz bajnoka várja a bajnokot – a Fradi bosszúra készül

November végén a Spartacus 3-1-re nyert a Fradi otthonában, de nem kizárólag ezért lehet kiélezett a játéknap rangadója, amelyet vasárnap este rendeznek meg. A házigazda ugyanis a tavasszal négy győzelemnél és két döntetlennél tart, múlt héten a dobogóra pályázó Puskás Akadémia otthonában is nyert, s bár az elmúlt hetek teljesítménye ellenére csak két helyet javított – a kilencedik pozícióba küzdötte fel magát –, elsőként jelentős pontbéli lemaradását kellett csökkentenie. Bódog Tamás vezetőedző – aki tréfásan úgy fogalmazott: a tavasz bajnoka várja a bajnokot – együttesének továbbra is a kiesés elkerülése a célja, mivel a hetedik helyezett, vagyis a középmezőnyhöz tartozó Zalaegerszegtől hét pont a lemaradása.

A Robbie Keane vezette Fradira nehéz mérkőzés vár Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Idegenben nagyon megy a Fradinak

A címvédő Ferencváros idegenben a legjobban teljesítő csapat a mezőnyben, tizenkét bajnoki mérkőzése közül csak a Zalaegerszegtől kapott ki, illetve az MTK és az Újpest otthonában játszott döntetlent, a többi kilencet megnyerte, miként szerda este a Kazincbarcika ellenit is a Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Az éllovasra a mumusa vár

A listavezető ETO FC már 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatnál tart, amelynek kilenc győzelem és két döntetlen a része. Legutóbb éppen a Zalaegerszegtől kapott ki, amellyel szombaton délután idegenben játszik, és amelyet az idény korábbi szakaszában még nem győzött le, mivel augusztusban szintén a ZTE Arénában 1-1-es döntetlent ért el, november végén pedig 1-0-ra kikapott az ETO Parkban. A magyar válogatott Vitális Milán öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára. A zalaiak teljesítménye is kiemelkedő, mivel az előző tizenkét fordulóban csak egyszer kaptak ki, közben pedig hét sikerük között az ETO FC, a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia legyőzése is szerepel. Ugyanakkor pályaválasztóként huszonegy és fél éve nem győzték le a győrieket. A hétközi MK-negyeddöntőt mindkét csapat sikerrel vette, és a legjobb négy között folytatja szereplését.

A Debrecen a harmadik helyen áll ugyan, de a legutóbbi öt játéknapon csak egyszer győzött. Vasárnap kora este a sereghajtó Kazincbarcika vendége lesz Miskolcon, amellyel szemben eddig mindkét mérkőzésen begyűjtötte a három pontot. A borsodiak kiesése szinte biztosra vehető, az utóbbi tíz bajnokijuk közül ugyanis kilencet elveszítettek, csak az MTK idegenbeli legyőzésével szereztek pontokat. Múlt héten vasárnap a Ferencváros otthonában a hajráig vezettek, végül azonban 2-1-re kikaptak, szerdán pedig szintén a fővárosi együttessel játszottak Miskolcon a Magyar Kupában, és öt gólt kapva búcsúztak a sorozattól. A korábbi válogatott védő Lang Ádám a Debrecennél, Rácz László pedig a Kazincbarcikánál nem léphet pályára öt sárga lapos eltiltása miatt.