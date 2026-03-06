Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

orbán viktornépszavavolodimir zelenszkij

„Az emberiség hőse” – így méltatta Zelenszkijt a Népszava újságírója

Zelenszkijt és katonáit magasztaló rajzokat posztolt Batka Zoltán a közösségi oldalán. A Népszava újságírója hősként ír az ukrán elnökről, aki nemrég katonák küldésével fenyegette meg Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 6:49
„Az emberiség hőse” – így méltatta Zelenszkijt a Népszava munkatársa, aki rajzot is készített az ukrán elnökről. A bejegyzés különösen éles kontrasztban áll azzal, hogy Zelenszkij nemrég Orbán Viktorral szemben fogalmazott meg életveszélyes fenyegetést – vette észre a Mandiner.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozóján 2024. június 27-én
Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozóján 2024. június 27-én (Fotó: MTI)

Batka Zoltán, a Népszava újságírója a közösségi oldalán osztotta meg saját készítésű rajzát, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látható. A grafikához fűzött bejegyzésében az újságíró úgy fogalmazott: 

Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. Szlava Ukrajni!

Batka Zoltán rajza és lelkes hangvételű bejegyzése különösen visszás annak fényében, hogy az ukrán elnök éppen a magyar miniszterelnökkel szemben fogalmazott meg fenyegető kijelentést.

A baloldali újságíró azóta bővítette alkotásainak sorát a „Magyar” hívójelű ukrán drónparancsnokkal, aki korábban megtámadta a Barátság kőolajvezeték egyik fontos oroszországi szivattyúállomását, illetve Fegyír Sándor ukrán nagykövettel. „Ma este ukrán hősöket rajzolok” – kommentelt Batka Zoltán.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij. 

Borítókép: Batka Zoltán az ATV műsorában (Forrás: YouTube/ATV Magyarország)

               
       
       
       

