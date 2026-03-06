Orbán Balázs Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után: Nem ijedünk meg!

Egy olyan helyzetben, amiben ma van a világ, hogy az energiáért óriási küzdelem megy, hogy a Közel-Kelet lángokban van, ilyen helyzetben az, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket azért, mert ő nem akar orosz energiát látni, Európában ezért káoszt és elszabaduló árakat akar mindenhol előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Pártnak a kampányát, ez egyszerűen elfogadhatatlan.