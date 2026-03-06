Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Orbán BalázsUkrajnaZelenszkij

Orbán Balázs Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után: Nem ijedünk meg!

Zelenszkij egy sajtótájékoztatón életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és arról beszélt, hogy a magyar vétő fenntartás esetén katonákat küldhet a miniszterelnökhöz. Orbán Balázs szerint mindez elfogadhatatlan nyomásgyakorlás, miközben Ukrajna továbbra is zárva tartja a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Magyarországnak ki kell maradnia az orosz–ukrán háborúból, és nemet kell mondania Ukrajna további finanszírozására.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 7:24
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

Orbán Balázs: a fenyegetéstől nem ijedünk meg!
Orbán Balázs: a fenyegetéstől nem ijedünk meg! Fotó:MTI

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média oldalán megosztott videóban mondta el véleményét az elmúlt napok vonatkozásában.

Ukrajna elnöke megfenyegette életveszélyes módon Magyarország miniszterelnökét, és kijelentette, hogy továbbra is elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú.

– foglalta össze a politikus.

Mi nem kívánunk részt venni az orosz-ukrán háborúban, ki akarunk maradni az egyre szétterjedő, kiszélesedő orosz-ukrán háborúból, nem kívánjuk a magyarok pénzét odaadni Ukrajnának, és nem kívánunk leválni az orosz energiáról – jelentette ki határozottan Orbán Balázs.

 Egy olyan helyzetben, amiben ma van a világ, hogy az energiáért óriási küzdelem megy, hogy a Közel-Kelet lángokban van, ilyen helyzetben az, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket azért, mert ő nem akar orosz energiát látni, Európában ezért káoszt és elszabaduló árakat akar mindenhol előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Pártnak a kampányát, ez egyszerűen elfogadhatatlan.

– hangsúlyozta a politikai igazgató.

Orbán Balázs kijelentette: 

Most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak. Ez egy sorsdöntő választás. 

Ki kell maradnunk a háborúból és nemet kell mondanunk Ukrajna finanszírozására, illetőleg le kell törnünk azt az ukrán olajblokádot, ami megnehezíti Magyarország és egész Európa energiaellátását – összegezte gondolatait a politikus.

Borítókép: Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó:AFP)

add-square Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort

„Zelenszkij kimutatta a foga fehérjét”

Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu