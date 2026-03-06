Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.
Orbán Balázs Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után: Nem ijedünk meg!
Zelenszkij egy sajtótájékoztatón életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és arról beszélt, hogy a magyar vétő fenntartás esetén katonákat küldhet a miniszterelnökhöz. Orbán Balázs szerint mindez elfogadhatatlan nyomásgyakorlás, miközben Ukrajna továbbra is zárva tartja a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Magyarországnak ki kell maradnia az orosz–ukrán háborúból, és nemet kell mondania Ukrajna további finanszírozására.
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média oldalán megosztott videóban mondta el véleményét az elmúlt napok vonatkozásában.
Ukrajna elnöke megfenyegette életveszélyes módon Magyarország miniszterelnökét, és kijelentette, hogy továbbra is elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú.
– foglalta össze a politikus.
Mi nem kívánunk részt venni az orosz-ukrán háborúban, ki akarunk maradni az egyre szétterjedő, kiszélesedő orosz-ukrán háborúból, nem kívánjuk a magyarok pénzét odaadni Ukrajnának, és nem kívánunk leválni az orosz energiáról – jelentette ki határozottan Orbán Balázs.
Egy olyan helyzetben, amiben ma van a világ, hogy az energiáért óriási küzdelem megy, hogy a Közel-Kelet lángokban van, ilyen helyzetben az, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket azért, mert ő nem akar orosz energiát látni, Európában ezért káoszt és elszabaduló árakat akar mindenhol előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Pártnak a kampányát, ez egyszerűen elfogadhatatlan.
– hangsúlyozta a politikai igazgató.
További Külföld híreink
Orbán Balázs kijelentette:
Most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak. Ez egy sorsdöntő választás.
Ki kell maradnunk a háborúból és nemet kell mondanunk Ukrajna finanszírozására, illetőleg le kell törnünk azt az ukrán olajblokádot, ami megnehezíti Magyarország és egész Európa energiaellátását – összegezte gondolatait a politikus.
Borítókép: Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij újabb pofont kapott: Amerika engedményt adott az orosz olaj ügyében
A lépés a globális olajpiac ellátása érdekében történt.
„Zelenszkij kimutatta a foga fehérjét”
A magyaroknak igazuk lett.
Robert Fico elfogadhatatlannak minősítette Zelenszkij viselkedését és felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el
A szlovák miniszterelnök Orbán Viktor mellé állt.
Újabb elképesztő támadást indított Ukrajna Magyarország ellen, az ukrán külügyminiszter szállt bele ezúttal hazánkba
Zelenszkij korábban halálosan fenyegette meg Orbán Viktort.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij újabb pofont kapott: Amerika engedményt adott az orosz olaj ügyében
A lépés a globális olajpiac ellátása érdekében történt.
„Zelenszkij kimutatta a foga fehérjét”
A magyaroknak igazuk lett.
Robert Fico elfogadhatatlannak minősítette Zelenszkij viselkedését és felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el
A szlovák miniszterelnök Orbán Viktor mellé állt.
Újabb elképesztő támadást indított Ukrajna Magyarország ellen, az ukrán külügyminiszter szállt bele ezúttal hazánkba
Zelenszkij korábban halálosan fenyegette meg Orbán Viktort.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!