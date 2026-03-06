Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

„Jöjjenek csak az ukrán katonák!” – Így örülnek a tiszás kommentelők annak, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Magyar Péter kapcsolódó bejegyzése, illetve a balliberális portálok vonatkozó híre alatt elképesztő kommentek jelentek meg, amelyekben Orbán Viktor halálát kívánják.

Munkatársunktól
2026. 03. 06. 8:26
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij. 

A tiszás kommentelők nagy örömmel fogadták, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter kapcsolódó bejegyzése, illetve a balliberális portálok vonatkozó híre alatt elképesztő kommentek jelentek meg, ezekből válogattunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő" nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

